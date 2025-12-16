Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 16 December 2025: लाभ विस्तार संवार पर रहेगा, व्यवस्था पर फोकस बनाए रखेंगे

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 16 दिसंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 9 के लिए सभी कार्य व्यापार में शुभता को बढ़ाने वाला है. रचनात्मक प्रयासों में गति आएगी. परंपरा संस्कारो से जुड़ाव रखेंगे. अपनों से मेलजोल बढ़ाएंगे. हर क्षेत्र में वांछित परिणाम पाएंगे. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. घर मसहजता शुभता रहेगी. बड़ों की आज्ञा अनुपालन बनाए रखें. अनुशासन से आगे बढें. लक्ष्य पर नजर रखेंगे. कामकाज में सफलता बढ़ेगी. उत्साह मनोबल बढ़ा रहेगा. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति अंतिम क्षण तक संघर्ष बनाए रखते हैं. अच्छे मित्र होते हैं. आज इन्हें मनोबल बढ़ाकर रखना है. वातावरण में सामन्जस्यता बढ़ाएंगे. विविध परिणाम पक्ष में बनेंगे.

मनी मुद्रा- कारोबारी समझौतों में सक्रियता रखेंगे. योजनाओं में तेजी आएगी. पेशेवरों का समर्थन रहेगा. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. सहकर्मियों का साथ रहेगा. लाभ विस्तार संवार पर रहेगा. व्यवस्था पर फोकस बनाए रखेंगे. सूझबूझ से परिणाम साधेंगे. कामकाज में तैयारी बढ़ाएंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. साहस दिखाएंगे.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में सुख सौख्य बना रहेगा. स्वजनों से मन की कहेंगे. प्रेम स्नेह में सफल होंगे. सहज भेंट की स्थिति रहेगी. अपनों में निकटता बढ़ेगी. साथीगण सहयोगी हांगे. पारिवारिक मामले पक्ष में रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर रहेंगे. अन्य की बातें अनसुनी न करें.

हेल्थ एंड लिविंग- कार्यशैली आकर्षक रहेगी. वाणी व्यवहार संवारेंगे. नियंत्रण बढ़ाएंगे. मनोबल रखेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. उत्साहित रहेंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- लालमूंगा

एलर्ट्स- विवाद में न आएं. प्रलोभन से दूर रहें. सजगता बनाए रहें.

