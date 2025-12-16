scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 16 December 2025: संबंधों में सुधार आएगा, अतिथि आगमन बना रहेगा

Numerology Number 8 Prediction, Aaj ka Mulank 8 16 December 2025: अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. संबंधों में सुधार आएगा. अतिथि आगमन बना रहेगा. त्याग समर्पण का भाव बढ़ेगा. सभी से सहजता बनाए रहेंगे. बड़प्पन बढ़ाकर रखेंगे.

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 16 दिसंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 1 है. अंक 8 के लिए आज का दिन सभी विषयों में निरंतरता और सहजता बनाए रखने वाला है. परिवार में सुख सौख्य बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. प्रबंधन प्रशासन से जुड़ाव रखेंगे. संबंधों में अनुकूलता रहेगी. व्यक्ति विशेष के प्रति लगाव अनुभव करेंगे. कार्य प्रदर्शन सामान्य रहेगा. सरलता सहजता बनाए रखेंगे. मित्र परिजन सहयोग रखेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति अतिसंवेदनशील व चितनशील व्यक्तित्व के होते हैं. आसपास के वातावरण को सबके अनुकूल बनाए रखते हैं. आज इ्रन्हें सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है. सफलता की अच्छी संभावनाएं बनी रहेंगी. संकोच के भाव में कमी आएगी.

मनी मुद्रा- लाभ का प्रतिशत संवार पाएगा. पेशेवर अपेक्षा के अनुरूप बढ़त बनाए रहेंगे. पेशेवरजन योजनाओं को गति देंगे. आर्थिक कार्य पूरे करेंगे. सहकर्मियों का विश्वास रहेगा. महत्वपूर्ण विषयों में समय देंगे. वरिष्ठजन प्रभावित होंगे. प्रबंधकीय गतिविधियों पर ध्यान देंगे. काम से काम रखेंगे. सहज सकारात्मक रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह को बढ़ाएंगे. घर परिवार में परस्पर विश्वास को बल मिलेगा. रिश्तों में सामंजस्य रखेंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. संबंधों में सुधार आएगा. अतिथि आगमन बना रहेगा. त्याग समर्पण का भाव बढ़ेगा. सभी से सहजता बनाए रहेंगे. बड़प्पन बढ़ाकर रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- आत्मसंतुलन बढ़ाएंगे. रुटीन बेहतर रहेगा. व्यक्तिगत प्रयास बढ़ाएंगे. उत्साह मनोबल बढ़त पर रहेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व निखरेगा.

फेवरेट नंबर-  1 2 4 5 6 7 8 9  

फेवरेट कलर्स- गेंहुंआ

एलर्ट्स- स्पष्टता रखें. कमतर लोगों से दूर हों. बहस में न पड़ें.

---- समाप्त ----
