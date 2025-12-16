Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 16 December 2025: कारोबार में गति बनाए रखेंगे, अवसरों को भुनाएंगे

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 16 दिसंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 7 के लिए सौभाग्यकारक है. उद्योग व्यापार के वरिष्ठों से तालमेल रखेंगे. कामकाज में सकारात्मकता बनाए रहेंगे. प्रतिभाशाली लोगों से भेंट होगी. लाभ के अवसर बढ़ेंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. रहन सहन प्रभावी रहेगा. लक्ष्य साधने में सफल रहेंगे. विभिन्न कार्यों में रुचि रखेंगे. करियर व्यापार पर नियंत्रण बना रहेगा. केतु के अंक 7 के व्यक्ति अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं न करने देते हैं. मित्रों के भरोसेमंद होते हैं. आज इन्हें कार्यव्यवस्था पर फोकस बनाए रखना है. सबसे मधुर संबंध बने रहेंगे. योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ा रहेगा.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में गति आएगी. वाणिज्यिक मामलों में तेजी दिखाएंगे. नियमितता और अनुशासन बनाए रखेंगे. लेनदेन के प्रयास बेहतर बनेंगे. व्यवस्था पर नियंत्रण रखेंगे. अतिउत्साह नहीं दिखाएंगे. सूझबूझ और सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. कारोबार में गति बनाए रखेंगे. रुटीन पर जोर देंगे. अवसरों को भुनाएंगे.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार से उत्साह बनाए रखेंगे. रिश्तों में सहजता बढ़ेगी. भावनात्मक प्रयास बेहतर बना रहेगा. अपनों का ख्याल रखेंगे. बात कहने में स्पष्ट रहेंगे. वातावरण से सामंजस्य बिठाएंगे. प्रियजनों की भावनाओं का आदर करेंगे. व्यवहारिक संतुलन बढ़ाएंगे. स्वजनों का सहयोग बना रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- आपसी विश्वास जीतेंगे. कार्यगति नियंत्रित व तेज रखेंगे. उचित प्रस्ताव पाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. उत्साह मनोबल ऊंचा रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 7 9

फेवरेट कलर्स- मडकलर

एलर्ट्स- जोखिम से बचें. सहज संतुलन बनाए रखें. आलोचना से प्रभावित न हां.



