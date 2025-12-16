scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 16 December 2025: वित्तीय मामले सधेंगे, समकक्षों से सामंजस्य रहेगा

Numerology Number 6 Prediction, Aaj ka Mulank 6 16 December 2025: कारोबारी परिणाम पूर्ववत् रहेंगे. वाणिज्यिक कार्यों में रुटीन प्रदर्शन करेंगे. व्यवस्थागत प्रयास बल पाएंगे. वित्तीय मामले सधेंगे. लाभ बेहतर रहेगा. समकक्षों से सामंजस्य रहेगा.

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 16 दिसंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 1 है. अंक 6 के लिए आज का दिन सुखकर है. घर परिवार में सकारात्मकता बनी रहेगी. साज संवार बनाए रखेंगे. परिस्थितियां सहज गति से आगे बढ़ेंगी. पेशेवर निर्णय अपेक्षित रहेंगे. सहजता से व्यक्तिगत लक्ष्यों को साधेंगे. निरंतरता बनए रखने की कोशिश होगी. विभिन्न कार्यों को परिजन सहयोगी होंगे. विविध मामले पक्ष में रहेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति में औरों से बेहतर दिखने और आगे निकलने की चाह होती है. स्वयं को चुनौतीपूर्ण लक्ष्य देने में विश्वास रखते हैं. आज इन्हें कार्य प्रबंधन को बढ़ाना है. स्वयं पर ध्यान देना है. आकर्षण का अनुभव करेंगे. वाणी व्यवहार पर जोर बनाए रहेंगे.

मनी मुद्रा- जिम्मेदारों से विनय विवेक से काम निकालेंगे. अनावश्यक चर्चा संवाद में नहीं पड़े़ंगे. पेशेवर कार्यों में सामंजस्यता बनाए रखेंगे. कारोबारी परिणाम पूर्ववत् रहेंगे. वाणिज्यिक कार्यों में रुटीन प्रदर्शन करेंगे. व्यवस्थागत प्रयास बल पाएंगे. वित्तीय मामले सधेंगे. लाभ बेहतर रहेगा. समकक्षों से सामंजस्य रहेगा.

पर्सनल लाइफ- मन की बात कहने में उत्साह दिखाएंगे. रिश्तों में जल्दबाजी से बचें. परिजनों का सहयोग बना रहेगा. बड़प्पन की सोच रखेंगे. प्रियजनों के साथ सुख-दुख साझा करेंगे. परिवार में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. जीवनसाथी की बात ध्यान से सुनें. सबके हितों का ध्यान रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- वाणी व्यवहार में बेहतर बने रहेंगे. सेहत सामान्य रहेगी. खानपान पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल बना रहेगा. सजगता से आगे बढ़ेंगे.

फेवरेट नंबर-  3 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- शहद समान

एलर्ट्स- भावुकता त्यागें. सूझबूझ व अंकुश रखें. आलस्य में न आएं.

---- समाप्त ----
