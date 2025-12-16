scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 16 December 2025: लक्ष्य पर नजर रखेंगे, लेनदेन पर फोकस बढ़ाएंगे

Numerology Number 5 Prediction, Aaj ka Mulank 5 16 December 2025: भेंटवार्ता में सक्रियता दिखाएंगे. रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. निजी मामले सुखद रखेंगे. संबंधों में शुभता बढ़ेगी. साथीगणों का स समर्थन पाएंगे. सामंजस्य रहेगा.

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

नंबर 5- 16 दिसंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 1 है. अंक 5 के लिए आज का दिन श्रेष्ठ कार्यों को गति देने वाला है. साक्षात्कार मे सफलता मिलेगी. पेशेवर कामकाज में सुधार बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक मामलों में तेजी बनाए रखेंगे. प्रबंधन संवारेंगे. निजी मामलों में धैर्यपूर्वक आगे बढेंगे. तालमेल समन्वय से कार्य करेंगे. मित्र सहायक होंगे. परिजनों का साथ बनाए रखेंगे. अपनों की खुशी बढ़ाने की कोशिश रहेगी. नीति नियमों का पालन करेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति साहसी होते हैं. लोगों को जोडकर स्वयं के लिए बेहतर परिणाम अर्जित करने की क्षमता रखते हैं. उत्तम वार्ताकार होते हैं. आज इन्हें नियमों को रखना है. स्पष्टता बनाए रखें. घर का सहयोग रहेगा.

मनी मुद्रा- हितलाभ ऊंचा बना रहेगा. कामकाज में स्पष्टता बनाए रखेंगे. पेशेवर मामलों को नियंत्रण में रखेंगे. लाभ के बेहतर मौके बनेंगे. सीख सलाह लेकर कदम उठाएंगे. जिम्मेदारों से सहयोग सानिध्य बढ़ाएंगे. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करियर पर फोकस रहेगा. लक्ष्य पर नजर रखेंगे. लेनदेन पर फोकस बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- मन के रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. घर में सुख संवाद बना रहेगा. आपसी समन्वय का प्रयास बढ़ाएंगे. भेंटवार्ता में सक्रियता दिखाएंगे. रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. निजी मामले सुखद रखेंगे. संबंधों में शुभता बढ़ेगी. साथीगणों का स समर्थन पाएंगे. सामंजस्य रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- सबका आदर सम्मान रखेंगे. साख में वृद्धि होगी. सुविधाओं पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल से आगे बढें़गे. सेहत से समझौता नहीं करेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8  

फेवरेट कलर्स- बादामी

एलर्ट्स- बहकावे में आने व भटकाव से बचें. पूर्वाग्रह त्यागें. मितभाषी रहें.

---- समाप्त ----
