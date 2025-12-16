Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 16 December 2025: प्रेम स्नेह के मामले बेहतर रहेंगे, रिश्तों पर जोर रखेंगे

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 16 दिसंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 1 के लिए भाग्यकर है. चहुं ओर सफलता से उत्साहित रहेंगे. घर में शुभता का संचार बना. रहेगा. मन के रिश्तों को संवारेंगे. कामकाज में इच्छित परिणाम पाएंगे. साथी सहयोगी रहेंगे. व्यक्तिगत विषयों में प्रभाव बढ़ेगा. पेशेवर कार्यों में गति बनाए रखेंगे. कारोबारी गतिविधियां बल पाएंगी. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति आत्मविश्वास से औरों को प्रभावित करते है. विभिन्न कार्यों में श्रेष्ठ प्रबंधन से निरंतरता बनाए रखते हैं. शासन समाज में पद प्रतिष्ठा पाते हैं. आज इन्हें जिम्मेदारों की सीख सलाह रखना है. संस्कारों को बल देंगे. जवाबदेही बनाए रहेंगे. संबंधों को बखूबी निभाएंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में रुचि लेंगे. पेशेवर स्थितियां नियंत्रण में रहेंगी. लक्ष्यों पर ध्यान बढ़ाएंगे. सहकर्मी सहयोगी होंगे. अहंकार में नहीं आएं. सहकारिता बनाए रखें. प्रतिभा प्रदर्शन के अवसर रहेंगे. अनुबंधों में धैर्य दिखाएंगे. अधिकारियों से तालमेल रखेंगे. प्रतिस्पर्धा के भाव से बचेंगे. बड़प्पन दिखाएं.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में मिठास बढ़ा रहेगा. संबंधों को मधुर नाए रखेंगे. साथीगण सहयोग समर्थन देंगे. श्रेष्ठजनों का आगमन संभव है. प्रेम स्नेह के मामले बेहतर रहेंगे. रिश्तों पर जोर रखेंगे. सुख सौख्य बनाए रखेंगे. घर परिवार खुशहाल रहेगा. भावनाओं का आदर करेंगे. प्रसन्नता बढ़ेगी.

हेल्थ एंड लिविंग- विवेक बनाए रहेंगे. साथीगण सहयोग रखेंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. रहन सहन संवार पाएगा. स्वास्थ्य लाभ होगा. मनोबल ऊंचा होगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर्स- गेरुआ

एलर्ट्स- जोखिम से बचें. झूठी प्रशंसा में न आएं. स्पष्टवादी रहें.

