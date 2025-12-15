Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 15 December 2025: आर्थिक प्रस्ताव प्राप्त होंगे, पेशेवर गतिविधियों पर जोर होगा

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 15 दिसंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 9 है. अंक 9 के लिए आज का दिन हितों के संरक्षण में सहायक है. आर्थिक गतिविधियों में उत्साह बनाए रखेंगे. पेशेवर मेहनत व लगन से अपेक्षित सफलता पाएंगे. करियर व्यापार में सकारात्मकता बढ़ी रहेगी. इच्छित परिणाम पाएंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन संवार पर रहेगा. अनुकूलता का लाभ लेंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति विश्वस्त होते हैं. लक्ष्य पाने तक संघर्ष बनाए रखते हैं. जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं. आज इन्हें विविध प्रयासों में तेजी लाना है. चर्चा संवाद में बेहतर स्थिति बनाए रहेंगे. सबसे बनाकर चलेंगे. परस्पर सहयोग का प्रयास रहेगा. अवसरों को भुनाएंगे. उद्योग व्यापार में प्रभावशाली रहेंगे.

मनी मुद्रा- हितलाभ बढ़त पर बना रहेगा. बड़ा करने की सोच रहेगी. सफलता प्रतिशत संवारेंगे. लाभ एवं विस्तार के प्रयासों को बेहतर बनाए रखेंगे. आर्थिक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. पेशेवर गतिविधियों पर जोर होगा. वाणिज्यिक साझीदारी के प्रयास तेज होंगे. स्पर्धा बनाए रखेंगे. अधिकारियों से सहजता रहेगी.

पर्सनल लाइफ- परिवार के लोगों के साथ सुख संवाद से रहेंगे. परस्पर खुशियों को बांटेंगे. दाम्पत्य में सामंजस्य रहेगी. करीबियों पर ध्यान देंगे. रिश्तों में मधुरता रहेगी. सहयोग का भाव बढ़ा रहेगा. जल्दबाजी से बचेंगे. अपनों की जरूरतों को पूरा करेंगे. परिवार में हर्ष आनंद रहेगा. सीख सलाह बढ़ाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तित्व संवार पाएगा. व्यवस्था बेहतर बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. भ्रमण पर जाएंगे. संतुलन से आगे बढ़ेंगे. सुविधा संसाधनों पर ध्यान देंगे.

फेवरेट नंबर- 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- चेरी रेड

