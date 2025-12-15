Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 15 December 2025: विभिन्न कार्यों को समय से पूरा करें, लक्ष्य साधेंगे

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 15 दिसंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 9 है. आज का दिन अंक 6 के लिए मनोवांछित स्थिति को बनाए रखने में सहयोगी है. घर परिवार में सुख सौख्यरहेगा. हर्ष आनंद अवसर बढ़ेंगे. व्यक्तिगत विषयों में प्रभावशाली रहेंगे. निजी परिणामों से उत्साहित रहेंगे. साथी प्रभावित एवं मददगार होंगे. जोखिम उठाने से बचें. खानपान पर ध्यान देंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति स्वयं को उत्साहित बनाए रखते हैं. सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देते हैं. भव्यता से जीवन जीते हैं. आज इन्हें श्रेष्ठ प्रदर्शन बनाए रखना है. काम पर फोंकस रखेंगे. सक्रियता से काम लेंगे. संबंधों पर जोर देंगे. मित्रों को साथ लेकर चलेंगे. विनम्रता बनाए रहेंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक मामलों में मेहनत रंग लाएगी. चहुंओर सफलता बढ़ेगी. अनुशासन अनुपालन बढ़त पर रहेंगे. सकारात्मक वातावरण रहेगा. विभिन्न कार्यों को समय से पूरा करें. लक्ष्य साधेंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. प्रदर्शन पर जोर बनाए रखेंगे. वरिष्ठ प्रसन्न रहेंगे. सीख सलाह बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- करीबियों से प्रेम और विश्वास को बढ़ाने में सफल रहेंगे. रिश्तों में उत्साह बनाए रखेंगे. भावनात्मक चर्चा में सफल रहेंगे. करीबियों की मदद मिलेगी. प्रियजनों से भेंटवार्ता के मौके बनेंगे. अनुकूलता बढ़ी रहेगी. चर्चा संवाद का लाभ उठाएंगे. अपनो से दिल की बात कह पाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तिगत मामले मजबूत होंगे. सकारात्मक नजरिया रखेंगे. सभी प्रसन्न होंगे. हर्ष आनंद से रहेंगे. विविध कार्य व्यवस्थित रहेंगे. स्वास्थ्य संवरेगा.

फेवरेट नंबर- 2 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- मैजेंटा

एलर्ट्स- व्यवस्था पर जोर दें. अनुरूपता रखें. लापरवाही न बरतें.

