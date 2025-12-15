Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 15 December 2025: परिजन सहयोगी होंगे, मित्रों का साथ समर्थन रहेगा

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.
नंबर 5- 15 दिसंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 9 है. आज का दिन अंक 5 के लिए शुभता को बढ़ाए रखने वाला है. उत्सव आयोजन में शामिल हो सकते हैं. महत्वपूर्ण जनों से भेंट की रूपरेखा बनेगी. योग्यता के बल पर जगह बनाए रखेंगे. कामकाज पर फोकस रहेगा. सलाह सहयोग बनाए रखेंगे. उद्योग व्यापार में सहजता से आगे बढ़ें. बुध के अंक 5 के व्यक्ति तोलमोलकर और चतुराई से बात करने वाले होते हैं. गहरा फोकस बनाए रखते हैं. आज इन्हें असमंजसता पर अंकुश रखना है. लेनदेन में सावधानी बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार में मधुरता रहेगी. सुख सुविधाओं में वृ्द्धि होगी. सबका साथ पाएंगे. व्यक्तिगत प्रयासों पर जोर देंगे.
मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में उत्साह दिखाएंगे. धैर्य व लगन से सफलता पाएंगे. विविध अवसर मिलेंगे. पद प्रतिष्ठा रखेंगे. वाणिज्यिक विषयों में प्रभाव रहेगा. पेशेवर अनुकूलता रखेंगे. व्यवस्था को सम्मान देंगे. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. सूझबूझ से परिणाम पाएंगे. सबका विश्वास बनाए रखेंगे. सहयोग पर जोर रहेगा.
पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में मिठास बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. परिवार में सबसे जुड़कर चलेंगे. मन की बात कह पाएंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं. प्रियजनों की सुनेंगे. निजता पर जोर देंगे. परिजन सहयोगी होंगे. मित्रों का साथ समर्थन रहेगा.
हेल्थ एंड लिविंग- मान सम्मान बनाए रखेंगे. सभी को साधेंगे. जल्दबाजी में नहीं आएंगे. दृष्टिकोण बड़ा बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. जीवनशैली संवरेगी.
फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 8 9
फेवरेट कलर- आसमानी
एलर्ट्स- नियंत्रण बढ़ाएं. नियमित जांच पर ध्यान दें. व्यर्थ दखल से बचें.