Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 15 December 2025: लाभ मिलाजुला रहेगा, संकोच का अनुभव होगा

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

और पढ़ें

नंबर 4- 15 दिसंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 9 है. अंक 4 के लिए आज का दिन औसत फलदायक है. विविध कामकाजी विषयों में धैर्य व प्रबंधन पर जोर रखेंगे. सबका साथ सम्मान बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत मामलों में पहल बनाए रखेंगे. पेशेवर गतिविधियों में सहज रहेंगे. सामंजस्य व सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. अपेक्षा के अनुरूप कार्य परिणाम बनेंगे. व्यापारिक वादे समय से पूरे करेंगे. नियम निरंतरता पर ध्यान देंगे. सहकर्मियों की सुनेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति अनुभव पर भरोसा बनाए रखते हैं. सोचने समझने में आगे होते हैं. आज इन्हें समता व समन्वय बनाए रखना है. कामकाज में संतुलित रहेंगे. वरिष्ठों का साथ समर्थन रहेगा. सुविधाओं पर ध्यान देंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में सकारात्मक सोच रखेंगे. व्यक्तिगत काम से काम रखेंगे. सहयोगियों का भरोसा जीतेंग. वरिष्ठों से भेंट होगी. उत्साह से कार्य साधेंगे. व्यापार पर फोकस रहेगा. साहस समन्वय बनाए रखें. कार्य व्यापार पूर्ववत् बना रहेगा. जिम्मेदारी उठाएंगे. लाभ मिलाजुला रहेगा. संकोच का अनुभव होगा.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- परिवार में प्रेम स्नेह बढ़ेगा. सभी के प्रति लगाव रखेंगे. मित्रों में तालमेल बढ़ेगा. सरलता शुभता रहेगी. रिश्ते संवार पर रहेंगे. सबका आदर सम्मान रखेंगे. संपर्क संवाद बेहतर होंगे. हड़बड़ी से बचेंगे. अपनों से जरूरी बात कह पाएंगे. भावनात्मक मामलों में मजबूती रहेगी.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. साज संवार रखेंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. सेहत अच्छी रहेगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- लाइट ब्राउन

एलर्ट्स- मेलजोल बढ़ाएंगे. स्पष्टता लाएं. संकीर्णता त्यागें.

---- समाप्त ----