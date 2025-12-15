Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 15 December 2025: रिश्तों में उत्साह बना रहेगा, मन की बात कहने में सहज रहेंगे

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 15 दिसंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 9 है. आज का दिन अंक 3 के लिए सभी विषयों में इच्छित स्थिति का कारक है. हितलाभ को बढ़त मिलेगा. लाभ एवं प्रभाव बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्यां में गंभीरता बनाए रहेंगे. संकोच में कमी आएगी. अनुकूल वातावरण से उत्साहित रहेंगे. निजी संबंधों को बल मिलेगा. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. विवेक विनम्रता बढ़ाएंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति स्पष्टता में विश्वास बनाए रखते हैं. बनावटी लोगों से इन्हें असहजता होती है. आज इन्हें तेजी से काम लेना है. व्यक्तिगत प्रदर्शन उम्दा बनाए रखेंगे. कामकाज में रुटीन संवारेंगे. जोखिम से बचेंगे. विनम्रता बढ़ाएंगे. संकोच में कमी आएगी.

मनी मुद्रा- सभी क्षेत्रो में पेशेवर प्रयास बढ़त पर बने रहेंगे. अवसर भुनाने की कोशिश होगी. अविश्वास न दिखाएं. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. पेशेवरों से सामंजस्ता रखेंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. कामकाजी अवसरों को भुनाएंगे. पेशेवरता बढ़ाएंगे. सबको जोड़े रखेंगे. वरिष्ठों से भेंट होगी. कार्यगति संतुलित रहेगी.

पर्सनल लाइफ- संबंधां में मिठास बढ़ी रहेगी. रिश्तों में सुधार आएगा. परिजन सहयोगी होंगे. मित्र मददगार रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. रिश्तों में उत्साह बना रहेगा. मन की बात कहने में सहज रहेंगे. बड़ों की आज्ञाकारिता बनाए रहेंगे. जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. धैर्य से आगे बढ़ेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यवस्था संचालन में बेहतर रहेंगे. चर्चा संवाद असरदार रहेंगे. समय का ध्यान रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढेगा. सात्विकता बनाए रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- ऑरेंज

एलर्ट्स- जिद अहंकार व उतावली न दिखाएं. विनम्रता से काम लें. लक्ष्य रखें.

---- समाप्त ----