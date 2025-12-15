Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 15 December 2025: आत्म्विश्वास बढ़ा रहेगा, विविध विषयों में दखल बढ़ेगा

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.

नंबर 2- 15 दिसंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 9 है. अंक 2 के लिए आज का दिन अपेक्षित फल परिणाम बनाए रखने में सहयोगी है. घर परिवार में शुभता सहजता रहेगी. कार्य व्यापार में कला कौशल दिखाएंगे. उत्साह बढ़ा रहेगा. आधुनिक प्रयासां को गति देंगे. सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. धैर्य व तर्कशीलता बनाए रखेंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति सभी मामलों में तेजी की कोशिश बनाए रखते हैं. संवेदनशील होते हैं. अन्य की इच्छाओं व भावनाओं को समझते हैं. आज इन्हें अवसरों का लाभ उठाना है. कामकाज पर ध्यान देंगे. विनय ववेक से आगे बढ़ेंगे. कला कौशल को संवरेंगा. आत्म्विश्वास बढ़ा रहेगा. विविध विषयों में दखल बढ़ेगा.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में उत्साह बना रहेगा. पेशेवर मामलों में तेजी रहेगी. मित्रों का सहयोग मिलेगा. व्यवस्थागत तालमेल रखेंगे. कार्य व्यापार में बेहतर रहेंगे. अनुभवियों से बनाकर चलें. प्रभाव बढ़त पर रहेगा. साहस पराक्रम संवार पर रहेंगे. प्रबंधन को बल मिलेगा. लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में साथ विश्वास बनाए रखेंगे. अपनों से संवाद संवारेंगे. व्यक्तिगत प्रयासों को गति देंगे. भाव प्रदर्शन में आगे रहेंगे. प्रियजनों का साथ पाएंगे. प्रेम पक्ष अनुकूल रहेगा. रिश्तों का सम्मान रखेंगे. प्रेम संबंधों कों संवारेंगे. सबको जोडे़ रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- घर परिवार में आनंद बना रहेगा. सभी सहयोगी होंगे. संसाधन बढ़ेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व पर जोर होगा. विश्वास मनोबल ऊंचा रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- गुलाबी

एलर्ट्स- बहकावे से बचें. दबाव में न आएं. नियमपालन रखें. धीरज न खोएं.

