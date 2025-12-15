Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 15 December 2025: कार्य व्यवसाय में आत्मविश्वास रखेंगे, प्रबंधन प्रभावपूर्ण रहेगा

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 15 दिसंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 9 है. अंक 1 के लिए आज का दिन कारोबार में सक्रियता बनाए रखेगा. व्यक्तिगत विषयों में प्रदर्शन साधारण रहेगा. निजी विषयों में अनुशासन और निरंतरता रखेंगे. परिजनों का समर्थन बना रहेगा. अनुभवियां से बनाकर चलेंगे. व्यवस्था पर ध्यान देंगे. आर्थिक स्थिति संवार पाएगी. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति हर हाल में धैर्य बनाए रखते हैं. विभिन्न मामलों में सकारात्मकता से सभी को प्रभावित करते हैं. उच्च दृष्टिकोण बनाए रखते हैं. आज इन्हें मित्रों की सीख सलाह का सम्मान करना है. अनुशासन बढ़ाना है. वरिष्ठ मदद करेंगे. पराक्रम साहस रखेंगे. चर्चा संवाद में सक्षम रहेंगे. रहन सहन बल पाएगा.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार साहस दिखाएंगे. उचित दिशा में विविध प्रयास बनाए रहेंगे. कार्यक्षेत्र में निरंतरता बनाए रखेंगे. जोखिम लेने से बचेंगे. धैर्य से आगे बढ़ेंगे. प्रतिस्पर्धा में बेहतर रहेंगे. जिम्मेदारों की बात पर अमल बढ़ाएंगे. पेशेवरों से सलाह लेंगे. कार्य व्यवसाय में आत्मविश्वास रखेंगे. प्रबंधन प्रभावपूर्ण रहेगा.

पर्सनल लाइफ- मन के कार्य पूर्ववत् रहेंगे. विविध विषयों में धैर्य दिखाएंगे. सबसे सामंजस्यता की कोशिश रहेगी. करीबीजन मदद बनाए रहेंगे. स्वजनों का समर्थन उत्साहित रखेगा. अन्य की भावनाओं का आदर करेंगे. प्रियजनों संग समय बिताएंगे. सुख सामंजस्य बढ़ेगा. प्रेम संबंध सहज रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- आकर्षक स्थिति रहेगी. रहन सहन सहज बना रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. व्यवहार संवारेंगे. संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

फेवरेट - 1 3 5 6 7 9

फेवरेट कलर्स- वाइन रेड

एलर्ट्स- नियंत्रण बढ़ाएं. वादविवाद से बचें. नियमों पर ध्यान दें.

---- समाप्त ----