scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 14 October 2025: मूलांक 8 वालों का व्यवस्था में भरोसा रहेगा, न करें ये एक गलती

Numerology Number 8 Prediction, Aaj ka Mulank 8 14 October 2025: कार्य व्यापार में आत्मविश्वास से आगे बढेंगे. योग्यता प्रदर्शन से जगह उचित बनाए रखेंगे. निजीजीवन सुखमय बना रहेगा.

Advertisement
X
eight horoscope
eight horoscope

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 14 अक्टूबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 6 है. अंक 8 के लिए आज का दिन मंगलकारी है. पेशेवर प्रयासों में सकारात्मक परिणामों को बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में आत्मविश्वास से आगे बढेंगे. योग्यता प्रदर्शन से जगह उचित बनाए रखेंगे. निजीजीवन सुखमय बना रहेगा. करियर कारोबार में संबंध सुधरेंगे. कार्यगति तेज बनाए रखेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति की अनुभवी नजर बहुत तेज होती है. आसानी से अनदेखे को देख पाते हैं. चिंतन मनन में विश्वास बनाए रखते हैं. इन्हें आज कार्य व्यवस्था पर ध्यान देना है. कारोबार पर जोर बनाए रखेंगे. क्षमाशीलता बनाए रहेंगे. अपनों संग सुखकर समय बिताएंगे. पेशेवरता बनाए रहेंगे.

मनी मुद्रा- उद्योग व्यापार में तेजी बनी रहेगी. कामकाज में संवार बढ़ाएंगे. जिम्मेदारों को साथ लेकर चलेंगे. अनुशासन अनुपालन बना रहेगा. सफलता का प्रतिशत बढ़ेगा. सकारात्मकता समता और संतुलन बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण विषयों पर फोकस रखेंगे. समकक्ष सहयोगी रहेंगे. लाभ अच्छा बना रहेगा. अवसरों पर ध्यान देंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 7 वाले सभी से तालमेल संवारेंगे, लाभ का प्रतिशत ऊंचा रहेगा 
मूलांक 6 वाले हर कार्य में प्राप्त करेंगे उन्नति, न्याय नीति से चलेंगे 
मूलांक 5 वाले करियर व्यापार में उपलब्धियां पाएंगे, व्यवहार पर नियंत्रण रखेंगे 
मूलांक 4 वाले लोभ प्रलोभन से बचेंगे, जानें कैसा रहेगा आज का दिन 
मूलांक 2 वालों के मित्रगण रहेंगे सहयोगी, भेंट के अवसर भुनाएंगे 
Advertisement

पर्सनल लाइफ- व्यक्तिगत गतिविधियों में सहजता बनी रहेगी. अपनी बात मजबूती से कहेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. अवसर का इंतजार करेंगे. संबंधों में सजगता रहेगी. जल्दबाजी न दिखाएं. अपनों का ख्याल रखें. भावनाओं का आदर करेंगे. मित्रता संवार पाएगी.

हेल्थ ऐंड लिविंग- सहयोग समर्पण बनाए रखेंगे. घर परिवार पर ध्यान देंगे. स्तर आकर्षक रहेगा. रुटीन संवारेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. उत्साह मनोबल रखेंगे.
 
फेवरेट नंबर- 1 2 5 6 8 9

फेवरेट कलर- गेहुंआ

एलर्ट्स- सजगता व स्पष्टता बनाए रहें. बड़ी सोच रखें. पूर्वाग्रह में न आएं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement