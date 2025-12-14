scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 14 December 2025: लाभ प्रतिशत बढ़ा रहेगा, लक्ष्य पर फोकस रखेंगे

Numerology Number 9 Prediction, Aaj ka Mulank 9 14 December 2025: विभिन्न मामलों में निरंतरता रखेंगे. लाभ प्रतिशत बढ़ा रहेगा. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. प्रतिस्पर्धा पर जोर देंगे. कार्य प्रदर्शन मिश्रित रहेगा. सहकर्मी सहयोगी होंगे. उतावली से बचें.

Advertisement
X
nine horoscope
nine horoscope

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 14 दिसंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 8 है. आज का दिन अंक 9 के लिए हितकारी है. करीबी सहयोगी होंगे. पेशेवरों से जुड़ाव रखेंगे. मित्रों का साथ बना रहेगा. कामकाज में फोकस रहेगा. प्रतिभा प्रदर्शन संवारने पर जोर देंगे. अवसरों को भुनाएंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. महत्वपूर्ण मामले संवरेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. साहस पराक्रम में वृद्धि बनी रहेगी. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति की क्षमताओं का आंकलन कठिन होते है. शारीरिक बल से कहीं अधिक मनोबल से सफलता पाते हैं. श्रेष्ठ प्रयासों में आगे होते हैं. आज इन्हें विनम्रता बनाए रखना है. सामंजस्यता पर जोर देंगे. अनुकूल वातावरण बनाए रखेंगे. संकोच से बचें.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में बेहतर कार्यगति बनाए रखेंगे. जिम्मेदारों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. कामकाज प्रभावशाली रहेगा. विभिन्न मामलों में निरंतरता रखेंगे. लाभ प्रतिशत बढ़ा रहेगा. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. प्रतिस्पर्धा पर जोर देंगे. कार्य प्रदर्शन मिश्रित रहेगा. सहकर्मी सहयोगी होंगे. उतावली से बचें.

सम्बंधित ख़बरें

नियमों का अनुसरण करेंगे, सीख सलाह पर जोर बढ़ाएंगे 
कारोबारी नीति नियम से आगे बढ़ेंगे, मेलजोल का प्रयास रहेगा 
मित्रगण उत्साहित बने रहेंगेष करीबियां का सहयोग मिलेगा 
करियर व्यापार में श्रेष्ठता बनाए रखेंगे, लक्ष्य के प्रति स्पष्ट रहेंगे 
आर्थिक वाणिज्यिक मामले संवारेंगे, अड़चनों को दूर करेंगे 
Advertisement

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. विविध प्रयासों में धैर्य बनाए रखेगें. चर्चा संवाद में विनम्रता बढ़ेगी. रिश्तों में स्पष्टता रखेगे. निजी संबंध संवार पर रहेंगे. प्रेम में सहजता शुभता रहेगी. बंधुजन मददगार होंगे. परिजन संग सुखद पल बिताएंगे. प्रियजनों का ध्यान रखेंगे. नीति नियम का पालन बढ़ाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- जीवनस्तर बेहतर बना रहेगा. गरिमा गोपनीयता बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य संवार पर जोर देंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. मनोत्साह से काम लेंगे.


फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- मरून

एलर्ट्स- व्यवस्थित दिनचर्या रखें. अहंकार में न आएं. बड़ी सोच से काम लें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement