Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 14 December 2025: नियमों का अनुसरण करेंगे, सीख सलाह पर जोर बढ़ाएंगे

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 14 दिसंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 8 है. आज का दिन अंक 8 के लिए भाग्यवर्धक है. हितलाभ संवारने में आगे रहेंगे. जोखिमूपर्ण कार्यों में रुचि लेंगे. कामकाज में उत्साह बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में प्रबंधन व स्पष्टता बढ़ाएंगे. सहजता से कार्य पूरे करेंगे. आर्थिक पक्ष सुधार पर रहेगा. जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे. पेशेवर संबंधों पर ध्यान देंगे. चहुंओर अपेक्षित सफलता पाएंगे. रिश्तों में सहजता रखेंगे. सक्रियता सामंजस्यता से आगे बढ़ेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति मानवता में विश्वास रखते हैं. जनहित को सबसे उूपर बनाए रखते हैं. आज इन्हें उमंग उत्साह बढ़ाना है. चर्चा संवाद में सहजता बढ़ेगी. परस्पर सहयोग का भाव रखेंगे.

मनी मुद्रा- कामकाज में लाभ बढ़ा हुआ रहेगा. सफलता का प्रतिशत संवार पाएगा. पेशेवर सतर्कता बनाए रखेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. नियमों का अनुसरण करेंगे. सीख सलाह पर जोर बढ़ाएंगे. अनुभवी नजरिया बढ़ेगा. कामकाजी विषय साधेंगे. जिम्मेदारों का समर्थन मिलेगा. वरिष्ठ प्रसन्न रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- करीबियों का साथ और विश्वास हासिल करेंगे. मित्रों का सहयोग रहेगा. निजी संबंध अनुकूल रहेंगे. रिश्ते अपेक्षा के अनुरूप रहेंगे. भावनात्मक विषयों में अति उत्साह से बचेंगे. प्रेम में संवाद संवार बढ़ाएंगे. धैर्य विश्वास बनाए रखेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- आपसी सहयोग से आगे बढ़ेंगे. रहन-सहन पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रखेंगे. स्वास्थ्य पर फोकस बढ़ाएंगे. परिवार में सामंजस्य रहेगा. रुटीन संवारेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 5 6 7 8

फेवरेट कलर- गेंहुंआ

एलर्ट्स- सहज सावधान रहें. लोभ प्रलोभन में न आएं. अनजान से दूर रहें.

