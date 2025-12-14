Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 14 December 2025: कारोबारी नीति नियम से आगे बढ़ेंगे, मेलजोल का प्रयास रहेगा

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 14 दिसंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 8 है. आज का दिन अंक 7 के लिए शुभ संकेतों को बनाए रखने वाला है. वाणिज्यिक प्रयासों में उछाल रहेगा. विविध मामलों में स्पष्टता बनाए रखेंगे. धैर्य व विश्वास से काम लेंगे. बड़ों की आज्ञाकारिता रखेंगे. करीबियों की सलाह मानेंगे. सूझबूझ से रास्ते अनुकूल बनेंगे. योजना के अनुसार आगे बढ़ें. अनियमितताएं दूर होंगी. मित्रों का साथ बना रहेगा. केतु के अंक 7 के व्यक्ति चुपचाप अपना काम करने में विश्वास रखते हैं. गोपनीय ढंग से कार्य करना पसंद करते हैं. तकनीकी की समझ रखते हैं. आज इन्हें फोकस बढ़ाना है. दबाव में सौदे समझौते नहीं करेंगे. बड़ों की आज्ञा मानेंगे. विनम्रता बनाए रहेंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में उछाल बना रहेगा. कामकाज में इच्छित सफलता पाएंगे. व्यवस्था बेहतर बनाए रखेंगे. उच्च मनोबल से विविध कार्य साधेंगे. कारोबारी नीति नियम से आगे बढ़ेंगे. मेलजोल का प्रयास रहेगा. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. धैर्य व सूझबूझ दिखाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. बड़ी सोच से काम लेंगे.

पर्सनल लाइफ- अपनों में प्रेम स्नेह बना रहेगा. प्रियजनों का विश्वास बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत मामलों में रुचि रहेगी. रिश्तों की अनदेखी से बचें. भावनात्मक संबंध संवारेंगे. भ्रमण मनोरंजन बनाए रखेंगे. संवाद में सजग रहेंगे. सहज प्रस्ताव पाएंगे. भ्रमण पर जाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- पूर्वाग्रह को त्यागे. खानपान पर ध्यान दें. सभी का सम्मान बनाए रखें. भव्यता में वृद्धि होगी. सक्रियता सजगता से काम लेंगे. सुख सुविधाएं बढ़ेंगी.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 7 8 9

फेवरेट कलर- ब्लड रेड

एलर्ट्स- विनम्रता बनाए रहें. ढिलाई न बरतें. भावुकता में न आएं.

