Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 14 December 2025: मित्रगण उत्साहित बने रहेंगेष करीबियां का सहयोग मिलेगा

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 14 दिसंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 8 है. अंक 6 के लिए आज का दिन सभी मोर्चां पर उम्दा स्थिति बनाए रखने वाला है. तेजी से आगे बढ़ते रहेंगे. मित्रों और विश्वस्तों का साथ पाएंगे. लाभ संवार पर बना रहेगा. सक्रियता और साहस से आगे आएंगे. मित्रों और वरिष्ठों की मदद मिलेगी. कला कौशल से परिणाम पक्ष होंगे. वचन निभाने सहज होंगे. बड़ा कर दिखाने की कोशिश होगी. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति ऊंचा आत्मविश्वास बनाए रखते हैं. पहल में उत्साह दिखाते हैं. आज इन्हें स्पष्टता से काम लेना है. कार्यगति में सुधार की कोशिश होगी. कामकाज में सहजता रखेंगे. अनुशासन अनुपालन बढ़ाएंगे. विनम्रता बनाए रहेंगे.

मनी मुद्रा- विभिन्न योजनाओं को सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ाएंगे. लाभ का प्रतिशत अच्छा रहेगा. करियर कारोबार में तेजी लाएंगे. बड़ों का सानिध्य बनाए रखेंगे. सहकर्मियों का विश्वास जीतेंगे. साझीदारी में रुचि बनाए रखेंगे. आर्थिक मामले संवारेंगे. विविध विषयों में उत्साह दिखाएंगे. पेशेवर प्रयासों को गति देंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम में मिठास बनी रहेगी. निजी संबंधों में अनुकूलन बनाए रखें. परिजनों से तालमेल बढ़ाएंगे. सामंजस्यता से काम लेंगे. मित्रगण उत्साहित बने रहेंगे. करीबियां का सहयोग मिलेगा. हर्ष आनंद से समय बीतेगा. भावनात्मक मामले सहज रहेंगे. सबको जोड़कर रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- साथियों का सहयोग प्राप्त होगा. संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. अवसर भुनाएंगे. सबका सम्मान करेंगे. खानपान पर ध्यान दें. स्वास्थ्य मिलाजुला रहेगा.

फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- चमकदार सफेद

एलर्ट्स- नियमों का पालन रखें. सूचना संपर्क संवारें. अनुशासन बढ़ाएं.

