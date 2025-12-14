Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 14 December 2025: करियर व्यापार में श्रेष्ठता बनाए रखेंगे, लक्ष्य के प्रति स्पष्ट रहेंगे

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

और पढ़ें

नंबर 5- 14 दिसंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 8 है. अंक 5 के लिए आज का दिन करियर कारोबार में उछाल के साथ सभी मोर्चों पर सकारात्मकता बनाए रखने वाला है. अधिकारियों का समर्थन पाएंगे. परिस्थितियां उत्साहजनक रहेंगी. लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. लोगों से तालमेल बढ़ाएगे. सफलता का प्रतिशत बेहतर होगा. चहुंओर हितकर परिणाम बनेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्तियों में व्यवहारिक कौशल होता है. शिष्टाचार बनाए रखते हैं. भाषा में विनम्रता रखते हैं. आज इन्हें कार्यव्यवस्था को संवारना है. पेशेवर प्रयासों को बढ़ाएंगे. तर्क और अनुशासन पर ध्यान देंगे. जल्दबाजी से बचेंगे. सबको जोड़कर चलेंगे. निजी मामलां में रुचि बनी रहेगी.

मनी मुद्रा- वरिष्ठों की आज्ञा मानेंगे. पेशेवरों से मेलजोल बढ़ाएंगे. जिम्मेदारी निभाने में आगे रहेंगे. परस्पर सहकार व सहयोग का भाव रहेगा. करियर व्यापार में श्रेष्ठता बनाए रखेंगे. लक्ष्य के प्रति स्पष्ट रहेंगे. सकारात्मक परिणामों से उत्साहित रहेंगे. पेशेवर फोकस बढ़ाएंगे. साहस पराक्रम रखेंगे. पक्ष मजबूती से रखेंगे.

Advertisement

ेपर्सनल लाइफ- रिश्तों में संतुलन बना रहेगा. प्रेम संबंध को संवारेंगे. आस्था और विश्वास बनाए रहेंगे. मित्रगण साथ समर्थन रखेंगे. पारिवारिक मामलों में संतुलन संवाद बढ़ाएंगे. संबंधों में शुभता सफलता बनी रहेगी. सहज चर्चा बनाए रखेंगे. प्रियजनों में सहजता रहेगी. आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- भेंटवार्ता में स्पष्टता से बात रखेंगे. जिम्मेदारों का साथ निभाएंगे.योग व्यायाम बढ़ाएंगे. रुटीन संवारेंगे. व्यवस्था पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 8

फेवरेट कलर्स- पिस्ता कलर

एलर्ट्स- व्यर्थ बहस व अतिउत्साह से बचें. अनजान पर भरोसा न करें.

---- समाप्त ----