Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 14 December 2025: आर्थिक वाणिज्यिक मामले संवारेंगे, अड़चनों को दूर करेंगे

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

और पढ़ें

नंबर 4- 14 दिसंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 8 है. अंक 4 के लिए आज का दिन शुभकार्यों को बढ़ाने वाला है. परिवार का साथ समर्थन पाएंगे. कामकाजी प्रतिक्रिया में अनुशासित रहेंगे. आपसी सतर्कता व समन्वय बढ़ाएंगे. कामकाज में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. वाणी व्यवहार में सहजता रहेगी. महत्वपूर्ण मामलो में लाभ और संवार बढ़ाएंगे. व्यवस्था का पालन करेगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति का सामान्य समझ के धनी होते हैं. अनुभव से बहुत कुछ सीखते हैं. बुद्धिमान व प्रभावशाली होती है. आज इन्हें संपर्क का लाभ उठाना है. सहज संवाद बढ़ाना है. सभी से समन्वय बनाए रखें. साहस पराकम से कार्य साधेंगे. रुटीन बनाए रहेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवरों के साथ बेहतर तालमेल बढ़ाएंगे. आर्थिक अवसरों का लाभ उठाएंगे. करियर व्यापार में वांछित स्थिति बनी रहेगी. आर्थिक वाणिज्यिक मामले संवारेंगे. विभिन्न कार्यों में सामंजस्यता रखेंगे. प्रबंधन बनाए रखेंगे. सहयोगियों पर भरोसा बढ़ाएंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. अड़चनों को दूर करेंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- सबको जोड़ रखेंगे. सक्रियता और सूझबूझ से लाभ बढ़ाने का भाव रहेगा. मित्रों और करीबियों की सीख सलाह पर अमल बढ़ाएंगे. वादा वचन पूरा करेंगे. रिश्तों का सम्मान रखेंगे. प्रेम में समर्पण बढ़ाएंगे. स्नेह विश्वास से काम लेंगे. निजी चर्चाओं में रुचि रहेगी. बड़प्पन से काम लेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- लक्ष्य पर ध्यान देंगे. कार्यगति संवारेंगे. धैर्य बनाए रखेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. मित्रगण मददगार होंगे. परिजन मनोबल बढ़ाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- गोमेद समान

एलर्ट्स- विनम्र रहें. सात्विकता पर जोर दें. धूर्तों से दूर रहें.

---- समाप्त ----