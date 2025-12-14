Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 14 December 2025: साथियों से तालमेल रहेगा, व्यवसायिक बढ़त बनाए रखेंगे

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.
नंबर 3- 14 दिसंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 8 है. अंक 3 के लिए आज का दिन औसत फलकारी है. सभी मामलों में सहजता और सजगता रखेंगे. सूझबूझ व अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. साझा प्रयासों पर ध्यान देंगे. कौशल प्रदर्शन के प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे. प्रशिक्षण पर जोर रहेगा. परिवार के लोगों की खुशियां बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व में संवार बनी रहेगी. आत्मविश्वास से कार्य करते रहेंगे. प्रियजनों से तालमेल रखेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति की बात को काट पाना अन्य के लिए कठिन होता है. तार्किक व जिम्मेदार होते हैं. सभी के लिए आदर्श बनाए रखते हैं. आज इन्हें हितलाभ पर फोकस बढ़ाना है. बहस विवाद में न पड़ें.
मनी मुद्रा- पेशेवर अपेक्षित प्रदर्शन बनाए रखेंगे. रुटीन गतिविधियों को बढ़ाएंगे. कार्य व्यापार में लक्ष्य पर बल रखेंगे. पद प्रतिष्ठा पर ध्यान देंगे. साथियों से तालमेल रहेगा. व्यवसायिक बढ़त बनाए रखेंगे. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत पर फोकस होगा. कार्यक्षेत्र में समय देंगे. संकोच बना रहेगा.
पर्सनल लाइफ- परिजनों की समझाइश को ध्यान से सुनें. अनदेखी के कारण रिश्ते प्रभावित रह सकते हैं. संबंधों में सहकार रहेगा. रिश्तों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. घरेलु मामले सहज होंगे. सहजता शुभता रहेगी. उत्सव आयोजन से जुड़ेंगे. प्रियजन सहयोगी रहेंगे. भेंट मुलाकात के अवसर बने रहेंगे. अपनों का साथ पाएंगे.
हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तिगत प्रदर्शन उम्दा बना रहेगा. जीवनशैली बल पाएगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. उत्साह बढ़ेगा. संवेदनशील रहेंगे.
फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 8 9
फेवरेट कलर- गोल्डन
एलर्ट्स- विवाद टालें. बहस से बचें. धैर्य व धर्मपालन बनाए रखें. नकारात्मकता से बचें.