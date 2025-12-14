Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 14 December 2025: प्रभावशाली रहेंगे, संरक्षण व समर्थन देने का भाव रहेगा

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.

नंबर 2- 14 दिसंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 8 है. अंक 2 के लिए आज का दिन उच्च स्थिति को बनाए रखने में सहयोगी है. सभी क्षेत्रों में उत्साह दिखाएंगे. व्यावसायिक लक्ष्य पाने के प्रयास बनाए रहेंगे. लाभ संवारने में मदद मिलेगी. अपनों का साथ व समर्थन बना रहेगा. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. सुखद सूचनाएं प्राप्त होंगी. धैर्य और विश्वास बनाए रखेंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति औरों को सहयोग करने और टीम में जिम्मेदार भूमिका निभाने में आगे होते हैं. करीबियों के लिए शुभता बढ़ाने में मददगार होते हैं. आज इन्हें सद्भाव बढ़ाना है. मित्रों का साथ बना रहेगा. योजनाओं में उत्साह रखेंगे. समकक्ष प्रभाव बनाए रहेंगे. पहल बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में अनुशासन अनुपालन रखेंगे. मित्र व सहकर्मी सहायक होंगे. रचनात्मकता बनाए रखेंगे. सूझबूझ और सक्रियता से लाभ का प्रतिशत सुधरेगा. चहुंओर शुभता बनी रहेंगी. हितलाभ बेहतर बनाए रखेंगे. भेंटवार्ता में रुचि रहेगी. प्रभावशाली रहेंगे. संरक्षण व समर्थन देने का भाव रहेगा.

पर्सनल लाइफ- प्रेम में स्मरणीय पलों की संरचना होगी. रिश्तों में मिठास रहेगी. मित्रों संग सुखकर समय बिताएंगे. अपनों से संपर्क संवाद बढ़े़गा. मन के मामलों में स्पष्टता बनाए रखेंगे. वार्ताएं पक्ष में बनेंगी. संबंधों में शुभता बढ़ेगी. रिश्ते बेहतर बनेंगे. मेहमानों के संग समय बिताएंगे. प्रियजनों से भेंट होगी.

हेल्थ एंड लिविंग- मन प्रसन्न होगा. समझदारी से आगे बढ़ेंगे. निजता पर जोर होगा. संवेदनशीलता बढ़ाएंगे. खानपान में रुटीन रहेगा. स्वास्थ्य सुधार लेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 7 8

फेवरेट कलर- लाइट पिंक

एलर्ट्स- उतावलापन न दिखाएं. भ्रम व बहकावे से बचें. परस्पर विश्वास बढ़ाएं.

