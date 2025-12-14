Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 14 December 2025: कामकाज में सुविधा संसाधनों पर ध्यान देंगे, आर्थिक मामलों में निरंतरता रखेंगे

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 14 दिसंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 8 है. अंक 1 के लिए आज का दिन श्रेष्ठताओं को बढ़ाने वाला है. पारिवारिक गतिविधियां में तेज आएगी. व्यक्तिगत उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. कामकाजी पक्ष सहज रहेगा. विविध अवसरों का लाभ उठाने के प्रयास बनाए रखेंगे. अनुशासन और आज्ञाकारिता पर जोर देंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ते रहेंगे. आर्थिक अनुबंधों में निरंतरता रखेंगे. निजी विषयों को संवारेंगे. सकारात्मकता को बल मिलेगा. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति नैतिकता को सर्वाधिक महत्व देते हैं. शासन एवं समाज में मूल्यों के संवर्धन में सहयोगी होते हैं. आज इन्हें समता संतुलन को बढ़ाना है. व्यवस्थित दिनचर्या रखेंगे. सरल व्यवहार से काम लेंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में धैर्य से परिणाम संवारेंगे. कामकाजी रुटीन बेहतर बना रहेगा. लंबित मामलों में उतावली से बचेंगे. सहज प्रस्ताव प्राप्त होंगे. कामकाज में सुविधा संसाधनों पर ध्यान देंगे. आर्थिक मामलों में निरंतरता रखेंगे. उल्लेखनीय स्थिति बनी रहेगी. पेशेवर फोकस बढ़ाएंगे. कार्य समय पर पूरे करेंगे.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार के करीबियों का साथ पाएंगे. मित्र भरोसेमंद बने रहेंगे. प्रेम स्नेह के प्रसंग सुखद बनेंगे. मित्रगण सहायक होंगे. निजी विषयों में रुचि दिखाएंगे. रिश्तों में संवाद बना रहेगा. स्पष्टता बनाए रहेंगे. पारिवारिक संबंध संवरेंगे. मन के मामले पक्ष में रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- धर्म की स्थापना के प्रयास बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार में विनय बढ़ाएंगे. ऊर्जावान और स्वस्थ रहेंगे. सुविधाओं में वृद्धि होगी. खानपान संवारेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 7 9

फेवरेट कलर- पिंक

एलर्ट्स-अन्य पर जल्द विश्वास न कनें. लापरवाही से बचें. जोखिम न उठाएं.

