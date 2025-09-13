Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 13 September 2025: निजता पर जोर रहेगा, शुभता का संचार बना रहेगा

नंबर 6

13 सितंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 4 है. अंक 6 के लिए आज का दिन हितवर्धक है. लक्ष्यों पर जोर बनाए रखेंगे. कामकाजी मामलों में प्रभावी रहेंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी. घरेलु विषयों में रुचि रहेगी. परिजनों का समर्थन पाएंगे. आर्थिक लाभ अपेक्षा के अनुरूप बना रहेगा. सुख सुविधाओं जोर रखेंगे. योजनानुसार कार्य करेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति प्रतिभाशाली और प्रभावशाली होते हैं. कला कौशल और सूझबूझ से लक्ष्य पाते हैं. आज इन्हें लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना है. चर्चा संवाद में धैर्य दिखाएं. रुटीन संवारेंगे. व्यवस्था को बल देने का प्रयास रहेगा. नियम पालन बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर ध्यान देंगे. संबंधों में स्पष्ट रहेंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में सक्रियता बढ़ाएंगे. अनुशासन और लाभ प्रतिशत बेहतर बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास आगे बढ़ेंगे. कामकाज मेें समता सहजता बनाए रखेंगे. पेशेवर कार्योंं में प्रभावी रहेंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. मित्र मददगार होंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा. पद प्रतिष्ठा बढ़त पर रहेगी.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में सहकार सहयोग बना रहेगा. रिश्तों में सहजता सरलता बढाए रखेंगे. मित्र मददगार रहेंगे. मन की बात कहने में संकोच न करें. अवसर का इंतजार करें. अपनों की भावना का ख्याल रखें. परस्पर विश्वास बढ़ाएंगे. निजता पर जोर रहेगा. शुभता का संचार बना रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- जीवनशैली व साज संवार पर ध्यान देंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. घरेलु विषयों पर नियंत्रण रखेंगे. व्यवहार में सहजता बढ़ाएंगे. जिद से बचें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- सिल्वर

एलर्ट्स- सामंजस्यता बढ़ाएं. जल्द भरोसे में न आएं. विनम्रता बढ़ाएं.



