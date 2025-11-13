Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 13 November 2025: लोगों पर जल्दी भरोसा न करें, करियर कारोबार में समय दें

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 13 नवंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है. अंक 9 के लिए आज का दिन सहज सकारात्मक है. कामकाज में औसत से अच्छे परिणाम बने रहेंगे. विभिन्न आर्थिक कार्यों में उत्साह दिखाएंगे. आत्मविश्वास से प्रयास बढ़ाएंगे. करियर कारोबार अच्छा रहेगा. लाभ प्रतिशत संवार पर रहेगा. सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ेंगे. वित्तीय मामलों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. अनजान से दूरी रखें. परिवार के लोगों का ख्याल रखें. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति तन और मन दोनों से मजबूत होते हैं. व्रत संकल्प बनाए रखते हैं. आज इन्हें व्यवहारिकता पर बल बनाए रखना है. कार्यक्षेत्र में सहजता बनी रहेगी. मितभाषी बने रहेंगे. जोखिम न उठाएं. विनम्र रहें.

मनी मुद्रा- योग्यता प्रदर्शन में प्रभावशाली रहेंगे. कार्यक्षेत्र में अपे़क्षत परिणाम पाएंगे. उम्मीदों पर खरा उतरेंगे. तेजी बनाए रखने का प्रयास करेंगे. पेशेवर स्पष्टता रखेंगे. जोखिम लेने से बचेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. प्रतिष्ठा बढ़त पर बनी रहेगी. लोगों पर जल्दी भरोसा न करें. करियर कारोबार में समय दें.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक विषयों में उत्साह रहेगा. सहयोग सहजता बनाए रहेंगे. रिश्तों में तालमेल व स्पष्टता रखें. त्रवर्ग से समर्थन बना रहेगा. मन की बात कहने में सहज रहेंगे. स्पष्टता दिखाएंगे. प्रेम संबंध सुधार पाएंगे. स्वजन की इच्छा का ख्याल रखेंगे. निजता पर जोर रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- नियंत्रण बनाए रखें. अहंकार से बचें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. जीवनस्तर संवार पाएगा. खानपान पर ध्यान देंगे. जांच नियमित रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 8 9

फेवरेट कलर- सिंदूरी लाल

एलर्ट्स- व्यर्थ मामलों में हस्तक्षेप से बचें. भावुकता में न आएं. सरलता बनाए रखें.

