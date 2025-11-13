Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 13 November 2025: मन के मामलों में जल्दबाजी न करें, रिश्तों में सजगता बनाए रहेंगे

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 13 नवंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है. अंक 8 के लिए आज का दिन आर्थिक पक्ष को बल देने वाला है. अधिकतर मामले पक्ष में बने रहेंगे. पारिवारिक मित्रों वसाथियों के सहयोग से सफलता पाएंगे. सहकार की भावना विकसित होगी. नेतृत्व का भाव रखेंगे. लक्ष्यों को गति देंगे. कार्य व्यापार बढ़त पर बना रहेगा. निजी विषयों में धैर्य दिखाएंगे. सभी से तालमेल बढ़ाएंगे. पेशेवर कार्यों में सफलता पाएंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति सभा में अपनी बात कहने में संकोची होते हैं. न्यायप्रियता का भाव रखते हैं. आज इन्हें सक्रियता बढ़ाना है. भ्रम बहकावे से बचेंगे. संवेनदनशीलता बनाए रखेंगे. करियर व्यापार पर जोर होगा. जिद में न आएं.

मनी मुद्रा- शासन प्रशासन के मामले साधेंगे. विविध प्रयासों में गति बनाए रखेंगे. लाभ का प्रतिशत बेहतर रहेगा. योजनागत प्रयासों को पूरा करेंगे. मेलजोल का भाव बढ़ेगा. व्यवस्था पर जोर बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय देंगे. फोकस रहेगा. साझीदारों पर भरोसा रखेंगे. कारोबारी गतिविधियों में तेजी आएगी.

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में जल्दबाजी न करें. रिश्तों में सजगता बनाए रहेंगे. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. संबंधों को मजबूती देंगे. चर्चा में सरलता रखेंगे. मित्रों के साथ तालमेल रहेगा. प्रियजनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. वार्तालाप में जल्दबाजी न दिखाएं. निजी विषयों में रुचि रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- धैर्य धर्म से कार्य करेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. सेहत अच्छी रहेगी. मनोत्साह बना रहेगा. व्यक्तिगत विषयों में सजग रहेंगे. साज सज्जा पर ध्यान देंगे.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 7 8

फेवरेट कलर- पीतांबरी

एलर्ट्स- अन्य की आलोचना से बचें. अफवहां को अनदेखा करें. अनावश्यक विषय पर चर्चा से बचें.

---- समाप्त ----