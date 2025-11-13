Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 13 November 2025: लोभ प्रलोभन से बचाव रखेंगे, संकोच कम होगा

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 13 नवंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है. अंक 7 के लिए आज का दिन ऐच्छित स्थिति बनाए रखने वाला है. शुभ लाभ बढ़त पर बने रहेंगे. परिवार में सुख साझा करेंगे. जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा. जोखिम लेने की भावना से बचें. निजी विषयों में धैर्य धर्म बढ़ाएं. आर्थिक मोर्चें पर बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा. प्रबंधन को बेहतर बनाए रखेंगे. रिश्तों में विनय विवेक से काम लेंगे. निजी विषय सुखद रहेंगे. लक्ष्य पर नजर बनाए रखेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति गंभीर व्यक्तित्व के तर्कशील होते हैं. मेहनत और प्रशिक्षण से उचित जगह बनाए रखते हैं. आज इन्हें तेजी से काम लेना है. सबको जोड़कर रखना है. लाभ संवरेगा. रणनीति पर जोर देंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण विषयों पर फोकस बना रहेगा. लाभ प्रतिशत संवार पर होगा. पेशेवर संबंध संवरेंगे. उम्दा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. समकक्ष सहयोगी होंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. विश्वसनीयता रखेंगे. लोभ प्रलोभन से बचाव रखेंगे. संकोच कम होगा.

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में आपसी सहयोग बढ़ेगा. रिश्तों में शुभता बनी रहेगी. बड़प्पन दिखाएंगे. व्यवहार सुखद बनाए रहेंगे. परिजन प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे. एक दूसरे पर भरोसा बना रहेगा. विभिन्न मामले सकारात्मक रहेंगे. स्वजनों का साथ बना रहेगा. विनम्रता पर बल बनाए रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- खानपान प्रभावी रहेगा. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. उत्साह मनोबल बढ़त पर रहेंगे. सजगता से कार्य करेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 6 7 9

फेवरेट कलर्स- लहसुनिया

एलर्ट्स- अनजान पर भरोसा न करें. जोखिम से बचें. विवाद में न उलझें.

