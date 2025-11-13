Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 13 November 2025: शुभता का संचार बढ़ा रहेगा, लक्ष्य पर जोर बनाए रखेंगे

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

और पढ़ें

नंबर 6- 13 नवंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है. आज का दिन अंक 6 के लिए आनंदकारी है. भाग्य की प्रबलता से सफलता की उड़ान को ऊंचा बनाए रखेंगे. सक्रियता और साहस से काम बनाएंगे. तेज गति से आगे बढ़ेंगे. रिश्तों को संवारेंगे. जोखिम के कार्या में रुचि रहेगी. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. प्रबंधन पर भरोसा बढ़ेगा. सभी का मान सम्मान रखेंगे. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. शुक के अंक 6 के व्यक्ति मनोबल बढ़ाकर रखते हैं. सबका भरोसा जीतने की क्षमता होती है. सूझबूझ के धनी व रणनीतिज्ञ होते हैं. आज इन्हें कामकाजं पर फोकस बढ़ाना है. व्यवस्था को बल देना है. निरंतरता बनाए रखेंगे. करीबियों का सहयोग रहेगा. साख बढ़ेगी.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में सुधार संवार बना रहेगा. लाभ बढ़त पर रहेगा. कार्ययोजनाएं सहजता से आगे बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक गतिविधियों में शुभता का संचार बढ़ा रहेगा. लक्ष्य पर जोर बनाए रखेंगे. विभिन्न मामलों में प्रभावशाली रहेंगे. कार्यक्षेत्र अनुकूलन रहेगा. कामकाजी प्रयास संवरेंगे. सहयोगियों से भेंट होगी.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक मामले संतुलित रहेंगे. निजी विषयों में शुभता बनी रहेगी. रिश्ते व्यवस्थित रहेंगे. दाम्पत्य में हर्ष आनंद रहेगा. सकारात्मक व्यवहार रखेंगे. प्रेम संबंधां में मिठास बढ़ेगी. प्रियजनों का सहयोग रहेगा. अपनों की भावनाओं का आदर करेंगे. रिश्तों को संवारेंगे. जिद से बचें.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यवहार आकर्षक बना रहेगा. खानपान में सात्विकता बढ़ाकर रखेंगे. स्वास्थ्य सुधार पर बना रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे.

फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- क्रीम कलर

एलर्ट्स- तार्किकता रखें. आलोचनाओं से विचलित न हों. बड़प्पन बढ़ाएं.

---- समाप्त ----