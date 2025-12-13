Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 13 December 2025: भावनात्मक नियंत्रण बढ़ाएं, मित्रों का साथ बनाए रखें

नंबर 9

13 दिसंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 7 है. अंक 9 के लिए आज का दिन पेशेवर कार्योंं के लिए प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रखने वाला है. आर्थिक लक्ष्यों को साधेंगे. वाणिज्यिक अवरोध सहजता से दूर होंगे. समकक्षों और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. जिम्मेदारियों को निभाएंगे.योजनाएं आकार लेंगी. लाभ प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. अपनों पर भरोसा बनाए रखेंगे. परिजन सहयोगी होंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति में साहस भरपूर होता है. आत्मविश्वास से असंभव को संभव कर दिखाते हैं. आज इन्हें तेजी बनाए रखना है. सबको साधकर चलेंगे. लक्ष्य पर फोकस बना रहेगा. टीम भावना से आगे बढ़ेंगे. सहकारिता व समन्वय बढ़ाएंगे. रिश्तों को संवारेंगे.

मनी मुद्रा- करियर बेहतर बना रहेगा. व्यावसायिक प्रयास गति लेंगे. कामकाजी गतिविधियां संवरेंगी. पेशेवर मामलों में सूझबूझ सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. वाणिज्यिक अवसर भुनाएंगे. व्यवस्था पर नियंत्रण रखेंगे. कामकाज में शुभता सहजता बढ़ाएंगे. बड़ों का सानिध्य रखेंगे. समता सामंजस्यता बढ़ाएंगे. सौदे समझौते पक्ष में बनेंगे.

पर्सनल लाइफ- परिवार में सबकी खुशी का ख्याल रखें. चर्चा संवाद में पहल व अतिउत्साह से बचेंगे. प्रेम संबंध पूर्ववत् रहेंगे. निजी मामलों में रुटीन बना रहेगा. रिश्तों में विनम्र रहें. प्रियजनों से सहज रहेंगे. बड़ों का सम्मान रखें. भावनात्मक नियंत्रण बढ़ाएं. मित्रों का साथ बनाए रखें.

हेल्थ एंड लिविंग- स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. जीवनशैली पर ध्यान देंगे. संबंधों में सहजता रहेगी. खानपान पर जोर रहेगा. उत्साह बढ़ा रहेगा. जिद में न आएं.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- मडकलर

एलर्ट्स- भ्रम व बहकावे से बचें. अनदेखी न करें. सहनशीलता बढ़ाएं.

