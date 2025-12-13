Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 13 December 2025: परिजनों से तालमेल बढ़ाएंगे, रुटीन संवारेंगे

नंबर 7

13 दिसंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 7 के लिए किस्मत के चमत्कार को बढ़ाने वाला है. सभी मोर्चां पर उम्मीद से अच्छे परिणाम बनेंगे. प्रभावी व्यक्तित्व बना रहेगा. वाणी व्यवहार से सभी को प्रभावित करेंगे. वाणिज्यिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. अधिकारियों से तालमेल रखेंगे. विनय विवेक से काम लेंगे. नीति नियम निरंतरता बढ़ाएंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति को विषयगत समझ अच्छी होती है. व्यवस्था में गहरा दखल बनाए़ रखते हैं. आज इन्हें विवादां से दूरी बनाए रखना है. व्यर्थ तर्क व बहस नहीं पड़ें. लोभ प्रलोभन में न आएं. धूर्त व चालाक लोगों से सावधानी बनाए रहें. सबके प्रति आदर भाव रखें.

मनी मुद्रा- आर्थिक लाभ का स्तर बेहतर बना रहेगा. पेशेवर मामलों में उछाल आएगा. संपर्क का लाभ उठाएंगे. कार्य विस्तार के प्रयास बल पाएंगे. अनुभवियों से सलाह लेंगे. वरिष्ठों का सम्मान रखेंगे. समकक्ष सहयोगी होंगे. वाणिज्यिक भेंटवार्ताओं में प्रभावशाली रहेंगे. करियर व्यापार में सहजता से आगे बढ़ेंगे.

पर्सनल लाइफ- स्वजनों के साथ सुखद समय बीतेगा. प्रेमी जन स्मरणीय पल बिताएंगे. रिश्तों में सामंजस्य रखेंगे. परस्पर भरोसा मजबूत बनाएंगे. सहज प्रस्ताव प्राप्त होंगे. बड़ों की आज्ञा का पालन करेंगे. सुख सौख्य पर ध्यान देंगे. मित्रों के साथ भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- खानपान संतुलित रखेंगे. परिजनों से तालमेल बढ़ाएंगे. रुटीन संवारेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. खानपान पर फोकस रहेगा. मनोबल ऊंचा होगा.

फेवरेट नंबर- 1 4 6 7 8 9

फेवरेट कलर- धूसर

एलर्ट्सरह- तर्कशील व संवेदनशील बने रहें. उतावली न दिखाएं.

---- समाप्त ----