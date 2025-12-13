scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 13 December 2025: सामंजस्य से काम लेंगे, कार्यों में तेजी बनाए रहेंगे

Numerology Number 6 Prediction, Aaj ka Mulank 6 13 December 2025: परिजनों की खुशी बढ़ाएंगे. सुख सौख्य साझा करेंगे. कार्यक्षेत्र में विस्तार के उचित प्रयास बनाए रहेंगे. साहस से काम लेंगे.आज इन्हें कार्यव्यवस्था पर बल बनाए रखना है

six horoscope
नंबर 6
13 दिसंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 6 के लिए उपलब्धियां अर्जित करने में सहयोगी है. लक्ष्य साधने में मदद मिलेगी. हर मोर्चे पर उम्मीद से बेहतर स्थिति रहेगी. लाभ बढ़त पर बना रहेगा. वार्ता के प्रयास पक्ष में बनेंगे. सफलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. करियर व्यापार में हलचल बढ़ेगी. नजदीकी वातावरण में शुभता रहेगी. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति योजना बनाने सहज होते हैं. कला कौशल के प्रदर्शन प्रभावी होते हैं. आज इन्हें कार्यव्यवस्था पर बल बनाए रखना है. परिजनों की खुशी बढ़ाएंगे. सुख सौख्य साझा करेंगे. कार्यक्षेत्र में विस्तार के उचित प्रयास बनाए रहेंगे. साहस से काम लेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर प्रयासों में अपेक्षित सफलता से उत्साहित होंगे. यात्रा की संभावनाएं बनी रहेंगी. अनुभव का लाभ उठाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. करियर कारोबार में सामंजस्यता रखेंगे. सकारात्मक परिणाम पाएंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. सामंजस्य से काम लेंगे. कार्यों में तेजी बनाए रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- स्वजनों का सम्मान रखेंगे. करीबियों का विश्वास पाएंगे. प्रेम स्नेह के मामले संवार पर रहेंगे. भेंटवार्ता में हर्ष आनंद बनाए रखेंगे. आपसी स्नेह से महत्वपूर्ण मामले गति पाएंगे. प्रियजनों की सुनेंगे. रिश्तेदारों से भेंट होगी. सूचनाओं पर ध्यान देंगे. भावनात्मकता बढ़ेगी.

हेल्थ एंड लिविंग- सुख सुविधाएं बल पाएंगी. जीवनस्तर संवरेगा. वातावरण में अनुकूलन रहेगा. खानपान उम्दा होगा. भौतिकता पर जोर रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 7 8 9
फेवरेट कलर- सिल्वर
एलर्ट्स- भावुकता में न आएं. तैयारी व सजगता बढ़ाएं. पहल बनाए रखें.

---- समाप्त ----
