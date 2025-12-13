scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 13 December 2025: सुखद सूचना मिलेगी, श्रेष्ठ जनों का सत्कार करेंगे

Numerology Number 5 Prediction, Aaj ka Mulank 5 13 December 2025: अपरिचित से परिचय बढ़ाने में सहज होते हैं. आज इन्हें उमंग उत्साह से काम लेना है. संतुलन समन्वय बनाए रखेंगे. अड़चनें कम होंगी. खुशियां का आगमन बढ़ा रहेगा.

Advertisement
X
five horoscope
five horoscope

नंबर 5
13 दिसंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 5 के लिए सकारात्मता बढ़ाने वाला है. पेशेवर सक्रियता बनाए रहेंगे. लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. विभिन्न मामलों में पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. योज्यगनों को उचित प्रस्ताव मिलेंगे. मान सम्मान बढ़ेगा. साझा प्रयास संवरेंगे. मित्र संबंधों में ऊर्जा भरेंगे. विभिन्न विषयों में समन्वय बढ़ाएंगे. पद प्रतिष्ठा पर जोर रखेंगे. कामकाजी मामले पक्ष में रहेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति उम्र से कम के दिखाई देते हैं. अपरिचित से परिचय बढ़ाने में सहज होते हैं. आज इन्हें उमंग उत्साह से काम लेना है. संतुलन समन्वय बनाए रखेंगे. अड़चनें कम होंगी. खुशियां का आगमन बढ़ा रहेगा.

मनी मुद्रा- कार्यगति संवार पाएगी. विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शन संवरेगा. उमंग उत्साह से आगे बढ़ेंगे. लोगों की बातों में नहीं आएंगे. कामकाज में जिम्मेदारी लेंगे. पेशेवर संपर्क बनाकर आगे ब़ढ़ेंगे. आर्थिक अवसरों पर जोर रहेगा. संकोच में कमी आएगी. साहस पराक्रम के अवसर बढ़ेंगे.

पर्सनल लाइफ-  रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखेंगे. करीबी प्रसन्न रहेंगे. परिजनों के संग मनोरंजन पर जाएंगे. प्रेम व बड़प्पन दिखाएंगे. आपसी विश्वास में वृद्धि होगी. सुखद सूचना मिलेगी. श्रेष्ठ जनों का सत्कार करेंगे. मन की बात में सहज रहेंगे. गोपनीयता बढ़ेगी.

सम्बंधित ख़बरें

व्यवस्था पर जोर देंगे, सकारात्मक स्थिति बनी रहेगी 
भेंट संवाद में सजग रहें, संबंधों में विश्वास रखें 
प्रियजनों से भेंट होगी, मन प्रसन्न बना रहेगा 
नियमितता निरंतरता रखें, वरिष्ठ सहयोगी होंगे 
व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा,मनोबल ऊंचा रखेंगे 

हेल्थ एंड लिविंग- बड़ों की आज्ञा रखेंगे. व्यवस्था संवार पर रहेगी. सभी का साथ रहेगा. कामकाजी अवसर बढ़ेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर-  1 2 3 4 5 7 8
फेवरेट कलर- आसमानी
एलर्ट्स- सजगता बढ़ाएं. आशंका में न आएं. प्रलोभन से बचें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement