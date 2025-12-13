Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 13 December 2025: व्यवस्था पर जोर देंगे, सकारात्मक स्थिति बनी रहेगी

नंबर 4

13 दिसंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 7 है. अंक 4 के लिए आज का दिन हित वृद्धि बनाए रखने वाला है. सपरिवार भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. मित्रों के साथ सहयोग पाएंगे. आर्थिक वृद्धि बनी रहेगी. मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे. करियर कारोबार में तेजी दिखाएंगे. नियम पालन बनाए रखेंगे. करीबियों से भेंट होगी. मेलजोल के अवसर बने रहेंगे. घर में सुख सौख्य का वातावरण बना रहेगा. राहु के अंक 4 के व्यक्ति वक्त पर महत्वपूर्ण निर्णय सहजता से लेने की सूझूबूझ रखते हैं. व्यवस्था की कमियों का लाभ लेना जानते हैं. आज इन्हें सक्रियता बनाए रखना है. विभिन्न गतिविधियां पक्ष में रहेंगी. निजी विषयों पर ध्यान बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- कारोबारी समकक्षों का साथ मिलेगा. प्रतिभा का लाभ उठाएंगे. पेशेवर बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. करियर व्यवसाय में गतिशीलता रहेगी. सकारात्मक प्रस्ताव मिलेंगे. नौकरीपेशा प्रभावी रहेंगे. समकक्षों का सहयोग रहेगा. आर्थिक वाणिज्यिक प्रयास बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. सकारात्मक स्थिति बनी रहेगी.

पर्सनल लाइफ- पारिवारिक मामले सहज रहेंगे. चर्चा संवाद में उत्साह दिखाएंगे. घर में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रखेंगे. परस्पर सहकार रखेंगे. प्रेम संबंध मधुर रहेंगे. करीबियों से तालमेल बनाए रखेंगे. प्रियजन सहयोगी होंगे. उचित निर्णय लेंगे. सजगता बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत मामलों में सरलता बढ़ाएंगे. अपनों का समर्थन पाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- तर्क व बहस से बचेंगे. सबसे बनाकर रहेंगे. अहंकार में नहीं आएंगे. वातावरण सुखद रहेगा. संसाधनों पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य सहज रहेगा. उत्साह मनोबल बढ़ा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- ग्रे कलर

एलर्ट्स- जिद व जल्दबाजी मे न आएं. पूर्वाग्रह से बचें. विनम्रता बढ़ाएं.

