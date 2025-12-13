scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 13 December 2025: भेंट संवाद में सजग रहें, संबंधों में विश्वास रखें

Numerology Number 3 Prediction, Aaj ka Mulank 3 13 December 2025: आज इन्हें रुटीन पर जोर देना है. घर परिवार में सबको जोड़ने की कोशिश बनाए रखेंगे. संतुलन सामंजस्य बढ़ा रहेगा.करियर सामान्य गति बनाए रखेगा.

Advertisement
X
three horoscope
three horoscope

नंबर 3
13 दिसंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 7 है. अंक 3 के लिए आज का दिन औसत है. कामकाज में साधारण गतिविधियों को बनाए रखेंगे. पेशेवर रुटीन सफलता पाएंगे. विभिन्न मामलों में सतर्कता से आगे बढ़ें. भूलचूक व लापरवाही से बचें. निजी जीवन में अपनों से मतभेद उभर सकते हैं. धैर्य धर्म का पालन बनाए रखेंगे. लेनदेन में पेपरवर्क पर जोर देंगे. विषयों में सजग रहेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति धर्म सम्मत  जीवन जीने में विश्वास रखते हैं. शासन और समाज की व्यवस्थाओं का सम्मान करते हैं. आज इन्हें रुटीन पर जोर देना है. घर परिवार में सबको जोड़ने की कोशिश बनाए रखेंगे. संतुलन सामंजस्य बढ़ा रहेगा.

मनी मुद्रा- करियर सामान्य गति बनाए रखेगा. वाणिज्यिक वार्ता में अतिउत्साह न दिखाएं. उचित मौके पर बात रखें. प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप बना रहेगा. सभी को प्रभाव में लेने का प्रयास करेंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. सेवाक्षेत्र में सफल होंगे. वाणिज्यिक विषयों को आगे बढ़ाएंगे. व्यवस्था में विश्वास रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों की कमियों को नजरअंदाज करें. रिश्तों में सहजता बनाए रहें. आसपास का वातावरण असहज बना रह सकता है. भेंट संवाद में सजग रहें. संबंधों में विश्वास रखें. स्वजनों संग वक्त बीतेगा. भावनात्मक व्यवहार को संतुलित बनाए रखें. अहंकार में न आएं.

सम्बंधित ख़बरें

प्रियजनों से भेंट होगी, मन प्रसन्न बना रहेगा 
नियमितता निरंतरता रखें, वरिष्ठ सहयोगी होंगे 
व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा,मनोबल ऊंचा रखेंगे 
संवेदनशीलता रखें, बड़बोले न बनें 
अधिकारी पक्ष में रहेंगे स्मार्टनेस बनाए रखेंगे 

हेल्थ एंड लिविंग- व्यवस्था का सम्मान करेंगे. अनुभव से राह निकालेंगे. कला कौशल पर ध्यान देंगे. प्रभावशाली लोगों से मिलेंगे. स्वास्थ सामान्य रहेगा.

फेवरेट नंबर-  1 2 3 7 8 9
फेवरेट कलर- फिरोजी
एलर्ट्स- जिद त्यागें. ध्यान प्राणायाम करें. धूर्त से दूरी रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement