Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 13 December 2025: नियमितता निरंतरता रखें, वरिष्ठ सहयोगी होंगे

अंक ज्योतिष-

नंबर 1

13 दिसंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 1 के लिए शुभकर है. करियर कारोबार में सहज सफलता पाएंगे. लाभ का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. जरूरी भेंटवार्ता और संवाद को पक्ष में बनाए रखेंगे. कार्ययोजनाएं आगे बढ़ा पाएंगे. सूझबूझ और विनम्रता से अपनों को प्रेम और भरोसा जीतेंगे. निजी जीवन संवार पाएगा. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति की कार्यशैली स्पष्ट और व्यवस्थित होती है. सभी की समझ में आने वाली होती है. आत्मविश्वास से प्रत्येक कदम आगे बढ़ाते हैं. आज इन्हें उमंग उत्साह को बनाए रखना है. बातचीत पर फोकस बढ़़ाएंगे. सबसे जु़ड़कर आगे बढ़ेंगे. सहज प्रदर्शन बनाए रहेंगे. सामंजस्य से लक्ष्य साधेंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारेबार में अपेक्षित परिणाम पाएंगे. पेशेवर अनुशासन से लक्ष्य साधेंगे. कामकाज में प्रभावी प्रदर्शन बनाए रहेंगे. संबंधों का लाभ मिलेगा. सभी से तालमेल बढ़ाएंगे. लाभ पर फोकस रहेगा. प्रलोभन में आने से बचें. तैयारी पर ध्यान दें. नियमितता निरंतरता रखें. वरिष्ठ सहयोगी होंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों की बात को ध्यान से सुनेंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. करीबियों की भावनाओं को समझेंगे. सबका उचित आदर सम्मान करेंगे. रिश्तों मेंं धैर्य दिखाएंगे. प्रिय प्रसन्न रहेंगे. बात कहने में जल्दी न करें. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. जल्द भरोसे में आने से बचेंगे. बहकावे में नहीं आएंगे.



हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्त्तित्व प्रभावपूर्ण रहेगा. अनुभव का लाभ मिलेगा. कर्मठता बनाए रखेंगे. घर में अनुकूलन रहेगा. स्वास्थ्य व मनोबल अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर- बैंगनी

एलर्ट्स- औरों की भूल को माफ करें. बड़ों की सुनें. वादविवाद से बचें.

