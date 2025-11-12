Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 12 November 2025: सहकर्मियों पर भरोसा रखेंगे, नवीन प्रयासों में रुचि लेंगे

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 12 नवंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 7 के लिए शुभपरिणाम देने वाल है. मित्रों का सहयोग बढ़ेगा. समकक्षों का समर्थन पाएंगे. अनजानों से सहज सजग बने रहेंगे. कार्य व्यापार में बड़प्पन दिखाएंगे. पेशेवरों का प्रदर्शन संवरेगा. निजी मामलों में सामंजस्यता बनी रहेगी. संपर्क संचार प्रभावी रहेेगा. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति अपना काम पूरी क्षमता और ईमानदारी से करते हैं. काम से काम रखते हैं. साहस पराक्रम और निरंतरता बनाए रखते हैं. आज इन्हें तात्कालिक गतिविधियों पर फोकस रखा है. लक्ष्यों पर ध्यान देना है. सफलता की राह आगे बढ़ेंगे. परिचय का लाभ मिलेगा.

मनी मुद्रा- प्रतिस्पर्धा में बेहतर बने रहेंगे. करियर कारोबार में सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. अनुपालन अनुशासन बढ़ाएंगे. कामकाज में सक्रियता रखेंगे. योग्यता से प्रभावी परिणाम पाएंगे. सहकर्मियों पर भरोसा रखेंगे. नवीन प्रयासों में रुचि लेंगे. पहल पराक्रम बढ़ाए रखेंगे. सहज सजग बने रहेंगे. योजनानुसार गति रहेगी.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों से तालमेल संवार पाएगा. संपर्क संवाद बेहतर होगा. आकर्षण बढ़ेगा. मित्रों के साथ सुखद यात्रा संभव है. प्रेम संबंधों को मजबूती मिलेगी. निजी विषयां में सरलता रखेंगे. दाम्पत्य में विश्वास बना रहेगा. वरिष्ठों व परिजनों से सीख सलाह बनाए रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सकारात्मकता बढ़ाएंगे. खानपान में सुधार लाएंगे. संपर्क बनाए रखेंगे. करीबियों की सुनेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर- लहसुनिया

एलर्ट्स- व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएं. धूर्त से बचें. स्पष्टता बढ़ाएं.

