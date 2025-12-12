Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 12 December 2025: व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा,मनोबल ऊंचा रखेंगे

नंबर 9

12 दिसंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है.अंक 9 के लिए आज का दिन श्रेष्ठ फलकारी है.हर क्षेत्र में उच्च स्थिति बनी रहेगी.अपनों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे.सहज संकोच दूर होगा.पेशेवर बेहतर प्रदर्शन करेंगे.हितलाभ बढ़त पर बनाए रहेंगे.साहस पराक्रम से आगे बढेंगे.सहजता से कार्य साधेंगे.कामकाज में अनुशासन अनुपालन रखेंगे.सफलता का प्रतिशत अच्छा रहेगा.मंगल के अंक 9 के व्यक्ति वीर और निडर होते हैं.व्यवस्था प्रमुखों से गहरा जुड़ाव रखते हैं.भरोसेमंद होते हैं.आज इन्हें योजनानुसार गति बढ़ाना है.वातावरण में सुधार आएगा.बड़ों का सहयोग बनाए रखेंगे.लक्ष्यों को समय पर पूरा करेंगे.

और पढ़ें

मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में सफलता का प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा.शासन प्रशासन के मामले सधेंगे.प्रबंधन प्रभावी रहेगा.योजनानुसार आगे बढ़ेंगे.कामकाजी मेल मुलाकात बढ़ाने की सोच रखेंगे.कार्यगति व निरंतरता में संवार लाएंगे.अनजान लोगों से दूरी रखें.वाणिज्य व्यापार में प्रबलता बनाए रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में सुखकर स्थिति रहेगी.प्रियजनों के लिए प्रयास बढ़ाएंगे.स्वजनों की बातों पर ध्यान देंगे.रिश्तों में सामंजस्य रखेंगे.मित्रों और बंधुजनों के साथ स्मरणीय समय बिताएंगे.छोटों के लिए विनम्र रहेंगे.परस्पर सहयोग रहेगा.मान सम्मान का भाव बना रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- निजी विषयों में सहजता बढ़ाएंगे.गरिमा गोपनीयता रखेंगे.करीबी भरोसेमंद रहेंगे.स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा.व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.मनोबल ऊंचा रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- मरून

एलर्ट्स- स्पष्टता रखें.जोखिम उठाने से बचें.समन्वय से काम लें.

---- समाप्त ----