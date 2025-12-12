Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 12 December 2025: संवेदनशीलता रखें, बड़बोले न बनें

नंबर 8

12 दिसंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है.अंक 8 के लिए आज का दिन कारोबार को बेहतर बनाए रखने मे सहयोगी है.सभी मामलों में ेवांछित परिस्थिति बनाए रखेंगे.चहुंओर हितलाभ बना रहेगा.विभिन्न मामलों में साहस पराक्रम दिखाएंगे.कार्यगति बेहतर बनाए रखेंगे.करीबियों और पेशेवरों के समर्थन से सफलता पाएंगे.मित्रों सहकर्मियों का सहयोग रहेगा.शनि के अंक 8 के व्यक्ति सभी की मदद का भाव बनाए रखते हैं.शांतिप्रिय और विनम्र होते हैं.संघर्ष से घबराते नहीं हैं.?आज इन्हें पेशेवरता पर जोर बनाए रखना है.वचन निभाने में आगे रहेंगे.बड़प्पन बनाए रखेंगे.साहस संपर्क को बल मिलेगा.कार्यगति तेज रहेगी.

मनी मुद्रा- लोभ एवं प्रलोभन भरे सौदों व समझौतों में नहीं आएंगे.पेशेवर उत्साह से कार्य करेंगे.व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे.आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त हांगे.महत्वपूर्ण विषय गति पाएंगे.उद्योग व्यापार को आगे बढ़ाएंगे.लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ेंगे.अपेक्षित प्रदर्शन बनाए रखेंगे.आर्थिक मामलों में तेजी रहेगी.

पर्सनल लाइफ- सभी करीबी प्रभावित होंगे.घर परिवार में हर्ष आनंद बनाए रखेंगे.भावनात्मक पक्ष में संतुलन रखेंगे.रिश्तेदारों संग मधुर व्यवहार रखेंगे.संबंधों में भावनात्मक नियंत्रित रहेंगे.करीबी उपलब्धि अर्जित करेंगे.मामले सकारात्मक रहेंगे.चर्चा संवाद में रुचि लेंगे.अपनों पर भरोसा बढे़गा.

हेल्थ एंड लिविंग- विविध प्रयास बढ़ाएंगे.स्मार्ट वर्किंग अपनाएंगे.व्यक्तित्व पर जोर देंगे.स्वास्थ्य सुधार पाएगा.खानपान आकर्षक रहेगा.मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 8

फेवरेट कलर्स- जामुनी

एलर्ट्स- सहकारिता बढ़ाएं.संवेदनशीलता रखें.बड़बोले न बनें.

