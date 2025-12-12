Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 12 December 2025: अधिकारी पक्ष में रहेंगे स्मार्टनेस बनाए रखेंगे

नंबर 7

12 दिसंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है.अंक 7 के लिए आज का दिन रुटीन को बेहतर बनाए रखने वाला है.विभिन्न कार्योंं में अपेक्षित परिणाम पाएंगे.योजनाओं पर ध्यान देंगे.चर्चा संवाद में प्रभावी बने रहेंगे.बड़ों की बातों का पालन करेंगे.वाणिज्यिक विषयों में रुटीन बनाए रखेंगे.कार्यव्यवस्था और प्रबंधन पर ध्यान देंगे.केतु के अंक 7 के व्यक्ति नियम व वादे को निभाने में आगे होते हैं.पेपरवर्क में विश्वास रखते हैं.आज इन्हें विनय विवेक को बनाए रखना है.नवीन प्रयासों पर जोर बनाए रहेंगे.निजी विषय संवारेंगे.पद प्रतिष्ठा संवार पाएंगे.मनोबल व अनुकूलन रहेगा.सक्रियता दिखाएंगे.कामकाजी लक्ष्य साधेंगे.उत्साह से आगे बढ़ेंगे.

मनी मुद्रा- वाणिज्य व्यापार में सुधार व विस्तार पर जोर रखेंगे.अपेक्षित सफलता की प्राप्ति संभव है.महत्वपूर्ण कार्योंं की प्रभावशाली रूपरेखा बनाएंगे.जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करेंगे.तकनीकी विषयों में सक्षमता बढ़ेगी.व्यवसायिक मामले संवरेंगे.अधिकारी पक्ष में रहेंगे.स्मार्टनेस बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- व्यक्तिगत मामलों को बढ़ावा देंगे.घर में अनुकूलन बनाए रखेंगे.रिश्तों को साधने का प्रयास रहेगा.वचन वादा निभाएंगे.संपर्क संवाद में सहजता रखेंगे.रिश्तों को संवारने की कोशिश बनी रहेगी.मेलजोल बढ़ाने में रुचि लेंगे.परिवार में सुख रहेगा.प्रेम स्नेह के पल निर्मित होंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- प्रभाव में वृद्धि बनी रहेगी.खानपान अच्छा रहेगा.स्वास्थ्य में सुधार होगा.विविध कार्योंं से जुड़े रहेंगे.उत्साह बनाए रहेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- लाल चंदन

एलर्ट्स- तनाव में न आएं.सहज रहें.चिंता त्यागें.अफवाह से बचें.

