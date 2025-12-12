Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 12 December 2025: आपसी विवाद टालेंगे,बड़प्पन बढ़ाएंगे

नंबर 6

12 दिसंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है.अंक 6 के लिए आज का दिन भाग्यवर्धक है.चहुंओर सक्रियता बनाए रखेंगे.नवीन अनुबंधों को गति देंगे.करियर व्यापार में प्रभावशाली रहेंगे.अपेक्षित सफलता से उत्साहित रहेंगे.विविध प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे.लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे.जीत का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा.मान सम्मान में वृद्धि होगी.शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति लक्ष्यों को पाने का हरसंभव प्रयास बनाए रखते हैं.कठिन कार्योंं को सहजता से आगे बढ़ा पाते हैं.आधुनिक समझ के धनी होते हैं.आज इन्हें तेजी से काम लेना है.सक्रियता दिखाना है.सहभागिता से कार्य करेंगे.अन्य की भावनाओं का आदर रखेंगे.

मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में उमंग उत्साह बना रहेगा.जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे.तेजी से परिणाम संवारने का भाव रहेगा.करियर व्यापार में स्पष्टता रखेंगे.व्यवसाय में हितलाभ बना रहेगा.उधार के लेनदेन से बचें.आर्थिक मामले संवरेंगे.बजट बनाकर चलेंंगे.योजनाओं पर ध्यान देंगे.संपर्क संवाद को मजबूती मिलेगी.

पर्सनल लाइफ- प्रेम भावना बल पाएगी.घर में हर्ष आनंद का वातावरण रहेगा.अपनों के लिए प्रयासरत रहें.संबंधों में सुधार होगा.सबसे मेलजोल बढ़़ाएंगे.प्रेम में अनुकूलन रहेगा.रिश्ते पक्ष में बने रहेंगे.अतिथियों का सम्मान रखेंगे.आपसी विवाद टालेंगे.बड़प्पन बढ़ाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सभी का भरोसा जीतने की कोशिश रहेगी.कार्यशैली आकर्षक रहेगी.परिजन सहयोग देंगे.व्यक्तिगत प्रदर्शन और मनोबल बढ़ेगा.स्वास्थ्य सुधरेगा.

फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर्स- ओपल व्हाइट

एलर्ट्स- अफवाह से बचें.धूर्त पर भरोसा न करें.बड़ी सोच रखें.

