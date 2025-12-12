Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 12 December 2025: लाभ व्यापार बढ़ाएंगे, उद्योग कार्योंं को गति देंगे

नंबर 5
12 दिसंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है.अंक 5 के लिए आज का दिन हितकारी है.लाभपक्ष बेहतर बना रहेगा.घर में सुखद वातावरण बनाए रहेंगे.सभी का साथ समर्थन बना रहेगा.कामकाजी मामलों में उल्लेखनीय प्रयास बनाए रखेंगे.व्यक्तिगत मामले पक्ष में रहेंगे.परिजन सहयोगी रहेंगे.पेशेवरों से तालमेल बढ़ाएंगे.बुध के अंक 5 के व्यक्ति की कार्यक्षमता प्रभावपूर्ण होती है.अच्छे अनुपालक व संचालक होते हैं.वाणिज्यिक विषयों को बेहतर समझते हैं.आज इन्हें नीति नियम बनाए रखना है.रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे.कार्य व्यापार में अनुकूलता बनी रहेगी.संबंधियों का भरोसा जीतेंगे.उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा.
मनी मुद्रा- पेशेवर चर्चा संवाद में प्रभावी बने रहेंगे.समय प्रबंधन बढ़ाएंगे.लाभ में वृद्धि बनी रहेगी.साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे.कार्य विस्तार का जोर रखेंगे.चहुंओर सकारात्मकता रहेगी.करियर कारोबार से जुड़े मामले गति पाएंगे.पेशेवर सूझबूझ से परिणाम बनाएंगे.लाभ व्यापार बढ़ाएंगे.उद्योग कार्योंं को गति देंगे.
पर्सनल लाइफ- करीबियोंं की खुशी बनाए रखेंगे.अपनों का ख्याल रहेगा.संवेदनशीलता बढ़ी हुई रहेगी.स्वजनां संग भ्रमण पर जाएंगे.प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी.भावनात्मक संबंधों को संवारेंगे.रिश्तों को बेहतर बनाएंगे.व्यवहार में सुधार बना रहेगा.अतिथि का आदर रखेंगे.
हेल्थ एंड लिविंग- वरिष्ठों की सुनें.समयसीमा बनाए रखें.व्यक्तित्व पर जोर देंगे.सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे.खानपान संवारेंगे.जीवनस्तर सुधरेगा.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
फेवरेट नंबर- 2 3 4 5 6 7 8
फेवरेट कलर्स- आसमानी
एलर्ट्स- नीति के अनुरूप चलें.बहस व दिखावे से बचें.विनम्रता बनाए रहें.