scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 12 December 2025: व्यर्थ की आशंकाएं छोड़ें, दबाव में नहीं आएं

Numerology Number 4 Prediction, Aaj ka Mulank 4 12 December 2025: अन्य पर भरोसा नहीं करते हैं.योजनाएं गोपनीय रखते हैं.आज इन्हें निरंतरता पर बल बनाए रखना है.मनोबल ऊंचा बना रहेगा.कामकाजी विषय सुधार पाएंगे.

Advertisement
X
four horoscope
four horoscope

नंबर 4
12 दिसंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है.आज का दिन अंक 4 के लिए शुभकारी है.लाभ और प्रभाव बढ़त पर बने रहेंगे.निजी मामलों में सजगता बनाए रहें.वाणिज्यिक कार्योंं में धैर्य दिखाएंगे.सामंजस्यता का भाव बनाए रहेंगे.मित्रों से योजनाएं साझा करने सें बचें.रुटीन प्रदर्शन बेहतर बनाए रखेंगे.आर्थिक प्रयासों में सहज रहेंगे.अनजान पर जल्द भरोसा नहीं करेंगे.राहु के अंक 4 के व्यक्ति सोचने व समझने में तेज होते हैं.अन्य पर भरोसा नहीं करते हैं.योजनाएं गोपनीय रखते हैं.आज इन्हें निरंतरता पर बल बनाए रखना है.मनोबल ऊंचा बना रहेगा.कामकाजी विषय सुधार पाएंगे.व्यर्थ की आशंकाएं छोड़ें.दबाव में नहीं आएं.

मनी मुद्रा- कार्यगति संवार पर रहेगी.लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे.पेशेवरों पर प्रभाव छोड़ने में सफल होंगे.उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन बना रहेगा.रुटीन सफलताएं प्राप्त होंगी.सबको जोड़कर आगे बढ़ेंगे.सौदे समझौते में स्पष्टता बनाए रखेंगे.व्यवस्था को मजबूती देंगे.लोग प्रभाव में बने रहेंगे.कारोबार नियंत्रित होगा.

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में सहजता समता बनाए रहें.रिश्तों संबंधों में सजग रहेंगे.भेंट वार्ता पर जोर देंगे.सहज सावधानी बनाए रखेंगे.व्यक्तिगत संबंध प्रभावित रह सकते हैं.बड़प्पन की सोच रहेगी.स्वजनों के साथ समय बिताएं.भावनात्मक विषयों में विनय विवेक रखें.संकोच बना रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

समस्याएं हल होंगी, मनोबल बढ़ाएंगे 
जीवन सुखद रहेगा, धैर्य से आगे बढ़ेंगे 
भेंटवार्ता संवरेगी,भावनात्मकता बढ़ेगी 
बड़ों का सम्मान करें, विविध मामलों में सहज सजग रहें 
करियर व्यापार में उत्साह बनाए रखेंगे, समकक्षों और मित्रों की मदद मिलेगी 

हेल्थ एंड लिविंग- प्रयास बढ़ाएंगे.व्यवस्था पर ध्यान देंगे.सुख सौख्य रहेगा.वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा.आत्मविश्वास से काम लें.सीख सलाह रखेंगे.स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.

फेवरेट नंबर- 1 4 6 7 8
फेवरेट कलर्स- स्फटिक के समान
एलर्ट्स- सतर्कता रखें.सूझबूझ से आगे बढ़ें.जल्द प्रभावित न हों.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement