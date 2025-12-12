Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 12 December 2025: समस्याएं हल होंगी, मनोबल बढ़ाएंगे

नंबर 3

12 दिसंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है.आज का दिन अंक 3 के लिए सकारात्मकता को बल देने वाला है.अधिकतर कार्योंं में सुखद परिणामों से उत्साहित बने रहेंगे.व्यवस्था संवारने पर जोर देंगे.सभी से सहजता बनाए रखेंगे.मेल मुलाकात के मौके भुनाएंगे.रुटीन कार्य संवार पाएंगे.जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.कार्य व्यापार बेहतर बनाएं रखेंगे.निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे.गुरु के अंक 3 के व्यक्ति हर काम को पूरे भरोसे और जिम्मेदारी से करते हैं.निरंतरता और अनुशासन बनाए रखते हैं.आज इन्हें साहसिक प्रयास बनाए रखने हैं.तेजी से कदम आगे बढ़ाना है.संपर्क पर जोर होगा.व्यवस्था पर ध्यान देंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यवसाय के कार्य संवार पाएंगे.जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.सकारात्मक परिस्थितियां बनी रहेंगी.पदोन्नति मिलने के संकेत हैं.विविध विषयों में प्रतिभा दिखाएंगे.आर्थिक गतिविधी संवार लेगी.कामकाज में साहस पराक्रम बनाए रखेंगे.लाभ का प्रतिशत अच्छा रहेगा.योजनाएं गति लेंगी.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों के साथ सुखकर संवाद बनाए रहेंगे.स्मरणीय पलों को साझा करेंगे.संबंधों में सुधार बना रहेगा.संकोच में कमी आएगी.जरूरी बात साझा करेंगे.उत्साहित रहेंगे.परिवार में हर्ष आनंद बना रहेगा.एक दूसरे की खुशियां बढ़ाएंगे.अपनों का विश्वास जीतेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- खानपान आकर्षक रहेगा.सक्रियता दिखाएंगे.अतिथि का सत्कार करेंगे.स्वास्थ्य पर जोर देंगे.समस्याएं हल होंगी.मनोबल बढ़ाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- सुनहरा

एलर्ट्स- स्तरहीन कार्योंं से दूरी रखें.अनुशासन बढ़ाएं.बहस से बचें.

---- समाप्त ----