Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 12 December 2025: जीवन सुखद रहेगा, धैर्य से आगे बढ़ेंगे

नंबर 2
12 दिसंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है.आज का दिन अंक 2 के लिए सुख सौख्य को बनाए रखने वाला है.पेशेवर मामलों में सहजता रखेंगे.वाणिज्यिक विषयों में रुटीन गति बनी रहेगी.महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट हो सकती है.कल्पनाशीलता व नवाचार पर जोर खेंगे.सोच विचारकर निर्णय लेंगे.संबंधों में मिठास बनी रहेगी.प्रेम में अनुकूलता बनाए रहेंगे.तेज गति से आगे बढ़ेंगे.व्यवहारिकता बढ़ेगी.पेशेवरता बढ़ाएंगे.चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति सकारात्मक नजरिया बनाए रखते हैं.ईश्वर में गहरी आस्था होती है.संवेदनशील होते हैं.इन्हें आज आधुनिक प्रयास बढ़ाना है.रुटीन बेहतर रखेंगे.सक्रियता बढ़ाएंगे.कार्यक्षेत्र में ज्यादा समय देंगे.
मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में रुटीन संवारेंगे.अपेक्षित परिणाम बने रहेंगे.विस्तार की योजनाओं में फोकस बढ़ाएंगे.लाभ के संकेत बने हुए है.नियमों का सम्मान करेंगे.अनुभवियों व जिम्मेदारों की सीख सलाह रखेंगे.सामंजस्यता बढ़ेगी.अनुशासन अपनाएंगे.बड़प्पन से काम लेंगे.सरलता बनाए रखेंगे.
पर्सनल लाइफ- परिवारिक संबंध सुदृढ़ होंगे.निजी आयोजनों में उत्साह बनाए रखेंगे.शुभ सूचना संभव है.बंधुजनों से संबंध सुधरेंगे.मेलजोल में बेहतर होंगे.विश्वास बल पाएगा.अतिथी का सम्मान रखेंगे.रिश्तों में स्पष्टता बढ़ाएंगे.अपनों की खुशी का ख्याल रखेंगे.मित्रों का साथ पाएंगे.
हेल्थ एंड लिविंग- जीवन सुखद रहेगा.धैर्य से आगे बढ़ेंगे.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.आत्मसम्मान रखेंगे.निरंतरता बढ़ाएंगे.उत्साह मनोबल संवरेंगे.
फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 7 8 9
फेवरेट कलर्स- पिंक
एलर्ट्स- जिद व अहंकार में न आएं.दिखावा न करें.निर्णय में जल्दबाजी से बचें.