Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 12 December 2025: भेंटवार्ता संवरेगी,भावनात्मकता बढ़ेगी

नंबर 1

12 दिसंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है.आज का दिन अंक 1 के लिए मिश्रित फलकारक है.पेशेवर कार्योंं को सावधानी से करें.विविध विषयों में तैयारी से आगे बढें़.समकक्षों का सहयोग बना रहेगा.व्यक्तिगत रुटीन संवारेंगे.सबको साथ लेकर चलने की सोच रखेंगे.अपनों से सीख सलाह बढ़ाएंगे.घर परिवार में सुख सौख्य बना रहेगा.सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति शालीन और शिष्टाचार का पालन करने वाले होते हैं.सामान्य रहन सहन में भी भव्य नजर आते हैं.आज इन्हें सहकार सहयोग की भावना से कार्य करना है.निर्णय लेने में धैर्य बनाए रखेंगे.बड़ों से तालमेल बढ़ाएंगे.कार्यगति रुटीन बनाए रखेंगे.संकोच बना रहेगा.

और पढ़ें

मनी मुद्रा- आर्थिकी साधारण रहेगी.नवीन मामलों में उतावली न दिखाएं.लेनदेन में लापरवाही से बचें.प्रयासों में निरंतरता बनाए रखें.लेनदेन में सजग रहें.आर्थिक परिस्थिति साधारण रहेगी.कामकाजी गतिविधियां सुधार पर रहेंगी.पेशेवरों का सहयोग पाएंगे.अनुभव और समझ से आगे बढ़ेंगे.नियमों को अपनाएं.

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह में रुचि बनी रहेगी.संबंधों में विश्वास बनाए रखेंगे.मन के मामलों में सहज रहेंगे.नकारात्मक स्थिति से बचेंगे.रिश्तों में धैर्य दिखाएंगे.अपनों की खुशी के लिए प्रयास बढ़ाएंगे.भेंटवार्ता संवरेगी.भावनात्मकता बढ़ेगी.निजी जीवन सुखद बना रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- खानपान आकर्षक रहेगा.व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा.अतिथियों का आदर सत्कार बनाए रखेंगे.संपर्क संवाद रखेंगे.स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर्स- वाइन रेड

एलर्ट्स- विवाद टालें.आवेश में न आएं.बड़ों का सानिध्य बढ़ाएं.समय सीमा रखें.

---- समाप्त ----