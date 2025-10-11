Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 11 October 2025: मूलांक 8 वालों पर मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा, ये है लकी नंबर

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 11 अक्टूबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 3 है. अंक 8 के लिए आज का दिन उच्च स्थिति को बल देने वाला है. चहुंओर सक्रियता बनाए रखेंगे. लाभ और व्यापार में वृद्धि होगी. करियर कारोबार में मेलजोल बढ़ाने पर जोर देंगे. पेशेवर क्षेत्रों में प्रभावशाली रहेंगे. सहजता सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. मित्र एवं परिजन सहयोगी होंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति चर्चा में अपनी बात धैर्य से रखते हैं. नॉलेज अच्छी होती है. आज इन्हें स्पष्टता बनाए रखना है. पेशेवरों का सहयोग बढ़ेगा. अपेक्षित परिणाम पाएंगे. वरिष्ठों से प्रभावित होंगे. रचनात्मकता बल पाएगी. आधुनिक विषयों से जुड़ेंगे. घर परिवार का सहयोग रहेगा.

मनी मुद्रा- आर्थिक प्रयासों में उत्साह मनोबल बनाए रखेंगे. तेजी से आगे बढेंगे. लाभ बेहतर बना रहेगा. पेशेवर प्रभावी रहेंगे. अधिकारी वर्ग सहयोगी रहेगा. लक्ष्य बनाए रखेंगे. प्रयासों में गति आएगी. समकक्षों व सलाहकारों से तालमेल बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करियर पर फोकस रहेगा.

पर्सनल लाइफ- प्रेम पक्ष सहज बना रहेगा. रिश्तों में अनुकूलन रहेगा. मित्र संबंधों पर जोर रखेंगे. साथीगणों का समर्थन पाएंगे. सामंजस्य रहेगा. छोटी बातों को अनदेखा करेंगे. सबसे जुड़ाव बढ़ाएंगे. विभिन्न गतिविधियों में रुचि लेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. मन की बात कहेंगे. संबंधों में शुभता बढ़ेगी.

हेल्थ ऐंड लिविंग- भेंट मुलाकात की स्थिति बनी रहेगी. भौतिक सुविधाओं में वृद्धि होगी. जीवन स्तर संवरेगा. खानपान अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य सुधरेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर्स- नीला

एलर्ट्स- भेंटवार्ता पर फोकस रखें. चर्चा संवाद बढ़ाएं. आशंकाएं त्यागें.

