Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 11 October 2025: मूलांक 7 वाले सहज समर्थन पाएंगे, संपर्क संवाद संवारेंगे

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.
नंबर 7- 11 अक्टूबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 7 के लिए महत्वपूर्ण कार्येम को उचित दिशा में बनाए रखने में सहयोगी है. वरिष्ठों से भेंट के अवसर बढ़ेंगे. घर में सुख सौख्य और शुभता बनी रहेगी. लक्ष्यों को साधने में सफल होंग. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. रिश्तों में जुड़ाव रखेंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. रहन सहन प्रभावपूर्ण बना रहेगा. सामाजिक गतिविधि में रुचि रखेंगे. कार्य व्यापार पर नियंत्रण रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. केतु के अंक 7 के व्यक्ति व्यवस्था को बनाए रखने में आगे होते हैं. इनका अपना सूचना तंत्र होता है. आज इन्हें लाभ बनाए रखना है. संबंधों में मिठास रहेगी. संरक्षण का भाव रखेंगे.
मनी मुद्रा- कामकाजी निर्णय लेने में सहज रहेंगे. आर्थिक विषयों में अनुकूलता रहेगी. पेशेवर उच्च मनोबल बनाए रखेंगे. साक्षात्कार में सफलता पाएंगे. चर्चा संवाद बेहतर होगा. व्यवस्था पर फोकस बनाए रखेंगे. बड़प्पन की सोच रहेगी. जीत का भाव बना रहेगा. कार्यक्षमता को बल मिलेगा. तैयारी बढ़ाएंगे.
पर्सनल लाइफ- अपनों में प्रेम और विश्वास बना रहेगा. सबके प्रति आदरभाव रखेंगे. साथीगण सहयोगी होंगे. प्रेम के मामले सुखकर रहेंगे. परिजनों से महत्वपूर्ण बात कह पाएंगे. व्यक्ति विशेष के प्रति झुकाव अनुभव करेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा.
हेल्थ ऐंड लिविंग- सहजता बनाए रखेंगे. कार्यशैली संवारेंगे. मनोबल से काम लेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. साज संवार बढ़ाएंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे.
फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 7 8 9
फेवरेट कलर्स- कैट्स आई
एलर्ट्स- स्वयं पर ध्यान दें. जिद से बचें. विनम्रता बनाए रहें.