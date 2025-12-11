Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 11 December 2025: बड़ों का सम्मान करें, विविध मामलों में सहज सजग रहें

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 11 दिसंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है. अंक 9 के लिए आज का दिन मिलाजुला है. परंपरागत मामलों में सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे. परिचितों में प्रभाव बनाए रखेंगे. संबंधों में सजग रहेंगे. सीख सलाह पर जोर बनाए रखें. करीबियों पर भरोसा कम रहेगा. ठग से सतर्कता बनाए रहेंगे. परिजनों की मदद मिलेगी. करियर कारोबार में अनुशासन दिखाएंगे. सफलता का प्रतिशत औसत रहेगा. सहज गति से आगे बढ़ेंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति बड़ों की सुनने में आगे होते हैं. जरूरी निर्देशों को पालन बनाए रखते हैं. आज इन्हें रुटीन बनाए रखना है. मेलजोल व निरंतरता बढ़ाना है. साहस व सूझबूझ बढ़ाकर रखें.

मनी मुद्रा- उद्योग व्यापार के मामलो में अप्रत्याशित स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. पेशेवर जल्दबाजी न करें. समकक्षों से तालमेल रखें. प्रबंधन व संतुलन बढ़ाएं. मित्रों और करीबियों का सहयोग रहेगा. कामकाज अपेक्षानुरूप बना रहेगा. अनुभवियों का साथ पाएंगे. पेशेवर विनम्रता दिखाएंगे. जिद व अहंकार से बचेंगे.

पर्सनल लाइफ- अपनों की भावनाओं को आदर दें. बड़ों का सम्मान करें. विविध मामलों में सहज सजग रहें. परिवार का साथ विश्वास पाएंगे. आयोजन में शामिल होंगे. प्रेम में सहजता बनी रहेगी. संबंधों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. घरेलु विषयों में रुचि रहेगी. रिश्तों में फोकस रखेंगे. चर्चा में सजग रहें.

हेल्थ एंड लिविंग- निजता पर बल दें. उतावलापन न दिखाएं. व्यवस्था में सुधार बनाए रखेंगे. उत्साह मनोबल रखेंगे. जीवनशैली साधारण रहेगी.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- बादामी

एलर्ट्स- व्यर्थ बातें अनदेखा करें. उद्यमिता बढ़ाएं. सकारात्मक रहें.

