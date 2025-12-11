Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 11 December 2025: करियर व्यापार में उत्साह बनाए रखेंगे, समकक्षों और मित्रों की मदद मिलेगी

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 11 दिसंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है. अंक 8 के लिए आज का दिन उच्च अभिलाषाओं को बल देने वाला है. आकर्षक प्रयासों में गति बनाए रखेंगे. नीति नियमों को बखूबी अपनाएंगे. करियर व्यापार में निरंतरता बढ़ेगी. अपनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. सरलता से लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे. सक्रियता व समन्वय बनाए रखेंगे. मित्रों से जुड़ाव बनाए रखेंगे. भावनात्मकता बनी रहेगी. शनि के अंक 8 के व्यक्ति धीर गंभीर और चिंतनशील होते हैं. औरों हितों की रक्षा में स्वयं का नुकसान तक स्वीकार कर लेते हैं. आज इन्हें साहस बनाए रखना है. वरिष्ठों और मित्रों का साथ बना रहेगा. विभिन्न क्षेत्रो में लाभ प्रभाव बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाएंगे. करियर व्यापार में उत्साह बनाए रखेंगे. समकक्षों और मित्रों की मदद मिलेगी. सहजता सहभागिता बढ़त पर रहेगी. कामकाज में उत्साह बनाए रखेंगे. अवरोंधों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. श्रमशील और संतुलित रहेंगे. अनुभव का लाभ लेंगे. लेनदेन में रुचि बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक मामलों में सकारात्मकता रहेगी. प्रेम संबंधों में पहल बनाए रखेंगे. रिश्तों में मधुरता रखेंगे. प्रिय के संग सुखद समय बिताएंगे. बड़ों का आगमन होगा. परिवार में सुख सौख्य बढ़ेगा. संबंधों में आकर्षण रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. स्वजन प्रसन्न होंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य संवार पाएगा. भौतिक संसाधनों में वृद्धि होगी. निर्णय लेने में सहजता रखेंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर- पीला

एलर्ट्स- नकारात्मक सोच पर अंकुश रखें. योजनानुसार कार्य करें.

