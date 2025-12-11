Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 11 December 2025: कामकाजी प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे, महत्वपूर्ण लक्ष्य साधेंगे

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 11 दिसंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 7 के लिए सुख सौख्य का कारक है. सभी मामलों में सहजता सरलता बनी रहेगी. महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी. कामकाज में प्रभावी प्रदर्शन बनाए रखेंगे. आर्थिक व्यावसायिक विषयों में समन्वय रखेंगे. वरिष्ठजन प्रसन्न रहेंगे. पेशेवर परिणामों से उत्साहित रहेंगे. निजी जीवन में सुख सौख्य रहेगा. जिम्मेदारियों को पूरा करने का भाव रहेगा. व्यवस्था में भरोसा रखेंगे. मित्रों का समर्थन रहेगा. केतु के अंक 7 के व्यक्ति स्थिति व वस्तुओं को आसानी से नहीं जाने देते हैं. बुद्धि में तेज होते हैं. आज इन्हें निरंतरता रखना है. करियर व्यापार में सफलता पाएंगे. सूझबूझ से कार्य करेंगे.

मनी मुद्रा- लोगों से मेलजोल बढ़ाएंगे. सकारात्मक वातावरण का लाभ उठाएंगे. लक्ष्यों को साधेंगे. पद प्रतिष्ठा पर जोर रहेगा. साहस पराक्रम बना रहेगा. कामकाजी प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. महत्वपूर्ण लक्ष्य साधेंगे. संसाधन बढ़ाएंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. कारोबारी गतिविधियां तेज होंगी. पेशेवरों की सुनेंगे.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में प्रेम और विश्वास बनाए रखेंगे. मन की बात कह पाएंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत होगा. मेलजोल बढ़ाएंगे. भेंटवार्ताएं हित में रहेंगी. संबंधों का लाभ उठाएंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. बड़प्पन रखेंगे. संबंधों में शुभता बढ़ेगी. मित्र सहयोगी रहेंगे. रिश्तेदारी प्रगाढ़ होगी.

हेल्थ एंड लिविंग- ऊर्जावान बने रहेंगे. व्यक्तिगत मामले सुधार पाएंगे. हर्ष आनंद बढ़ेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व को बल मिलेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 9

फेवरेट कलर- लहसुनिया

एलर्ट्स- रुटीन संवारें. दिखावे से बचें. नीतिगत कार्य करें.

